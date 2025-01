OL ‍: Un évènement bouleverse la fin du mercato lyonnais

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un joueur offensif en moins pour l'OL avec la blessure de Malick Fofana, et ce n'est donc pas un départ. Il serait temps de stopper les ventes et de donner à Pierre Sage les moyens de bien finir la sasion.

L’OL a reconnu que la blessure à la hanche de Malick Fofana était suffisamment sérieuse pour que son absence se compte probablement sur plusieurs matchs. A l’issue de la rencontre à Fenerbahçe, Pierre Sage a été aussi précis que possible avec le peu d’information qu’il a à sa disposition. « Je n'ai pas de diagnostic précis mais dans tous les cas il a très mal, a déclaré le technicien. Pour qu'il ne reste pas sur le terrain, c'est vraiment qu'il était endolori car on était à quelques minutes de la mi-temps. Je pense que c'est une blessure qui va l'éloigner un petit peu des terrains », a expliqué l’entraineur lyonnais. Un titulaire offensif en moins pour l’OL, alors que les matchs s’enchainent et que Pierre Sage joue aussi sa peau dans les rencontres à venir.

Stop aux départs

🎙 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 avant #FCNOL 🎙



🗨 Pierre Sage se présentera devant les journalistes ce vendredi à partir de 15h30, à deux jours du déplacement à Nantes pour la 19ème journée de @Ligue1



📱💻 À 16h30 sur #OLPLAY & YouTube 👉 https://t.co/xbgtewe5CH pic.twitter.com/D5uSjW74en — Olympique Lyonnais (@OL) January 24, 2025

Surtout à un moment où Ernest Nuamah et Saïd Benrahma, qui ont pour ambition d’animer les couloirs, ne répondent pas vraiment aux attentes. Un départ des deux joueurs a déjà été évoqué cet hiver, mais il serait temps d’arrêter la saignée aux yeux des supporters lyonnais. Ceux-ci ont interpellé John Textor, en lui expliquant que s’il voulait une belle deuxième partie de saison avec une qualification européenne au bout, il ferait bien d’arrêter de vendre des joueurs. L’OL a beaucoup fait partir d’éléments en ce mois de janvier, et Pierre Sage a besoin d’avoir un peu de choix avec les matchs qui s’accumulent, même s’il n’y a plus la Coupe de France. « J’espère au moins que cette blessure va stopper le mercato des départs », a livré ce supporters lyonnais sur X qui voit bien que les solutions convaincantes pour l’entraineur de l’OL en attaque ne sont plus si nombreuses.

Un élément à prendre en compte alors que l’OL a aussi besoin de vendre pour justifier son train de vie auprès de la DNCG, qui le menace de relégation en Ligue 2 en fin de saison si des changements ne sont pas rapidement constatés dans sa trésorerie notamment.