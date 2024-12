OL ‍: Rayan Cherki reçoit une offre humiliante du Barça

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Excellent durant cette première partie de saison avec l’OL, Rayan Cherki attire les convoitises. Son profil est notamment apprécié par les dirigeants du FC Barcelone, qui ne feront toutefois pas de folies pour le recruter.

Tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Rayan Cherki a finalement prolongé jusqu’en 2026 avec son club formateur. Cela ne veut pas dire pour autant que l’international espoirs français est certain de rester à l’OL jusqu’à la fin de son contrat. Dans une situation financière complexe, le club rhodanien pourrait accepter de le vendre en cas de belle offre. Un départ dès le mois de janvier est possible même si Pierre Sage espère conserver ses meilleurs joueurs cet hiver. Plusieurs clubs suivent en tout cas la situation de Rayan Cherki de près et il faut désormais ajouter le FC Barcelone à la liste des prétendants.

A en croire le site El Gol Digital, l’actuel leader de la Liga est très intéressé par Rayan Cherki, un joueur totalement compatible avec la philosophie du club et de son entraîneur Hansi Flick selon le média espagnol. Aucun chiffre n’est évoqué en ce qui concerne l’offre que le Barça pourrait faire à l’OL, qui valorise Cherki à environ 30 millions d’euros selon les dernières informations parues à ce sujet. En revanche, nos confrères d’El Gol Digital révèlent que le Barça aimerait revoir le salaire de Rayan Cherki… à la baisse.

Barcelone veut baisser le salaire de Cherki

La surprise est totale car en générale, les joueurs voient leurs émoluments augmenter en cas de transfert et encore plus quand ils rejoignent un club de calibre supérieur, ce qui serait le cas de Cherki en partant de l’OL pour rejoindre Barcelone. Mais le club blaugrana a déjà une masse salariale importante et ses finances ne sont pas illimitées, raison pour laquelle le directeur sportif Deco aimerait convaincre Rayan Cherki de venir en baissant légèrement son salaire.

Une offre totalement inattendue qui a peu de chances de faire mouche dans l’entourage de l’international espoirs français. Car si Cherki ne s’accrochera sans doute pas à son contrat avec l’OL et partira sans doute pour le bien de son club en cas de très grosse offre susceptible de renflouer les caisses des Gones, il ne se sacrifiera sans doute pas au point de voir son salaire revu à la baisse. Et cela même pour un joueur dans un club tel que le FC Barcelone.