OL ‍: Rayan Cherki affole deux richissimes clubs anglais

Par Quentin Mallet

Placardisé en début de saison suite à son refus de quitter l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a totalement chamboulé les plans de Pierre Sage. Au point d'attiser les convoitises de la Premier League.

L'été dernier a été particulièrement mouvementé pour Rayan Cherki. L'enfant de l'Olympique Lyonnais était poussé vers la sortie. La nonchalance et certaines autres lacunes dont il a fait preuve la saison passée ont forcé sa direction à reconsidérer son statut au sein du club. Passé très proche de s'engager au Paris Saint-Germain, lui qui était une priorité de Luis Enrique, le milieu offensif avait finalement pris la décision de faire volte-face et de privilégier une offre du Borussia Dortmund... qui n'avait donné suite.

S'ensuit alors une longue course à la vente, l'OL devant impérativement faire entrer de l'argent dans les caisses. Au dernier jour du mercato estival, il refuse une offre de Fulham alors que les deux clubs étaient d'accord. Mis à l'écart pendant tout l'été, il prend finalement sa revanche en faisant un retour fracassant dans l'effectif. A tel point qu'il fait encore parler de lui en Angleterre.

Rayan Cherki vers la Premier League ?

150 matchs avec mon club 🦁

Une immense fierté ☝️ pic.twitter.com/uwOwjE5q1E — Rayan Cherki (@rayan_cherki) November 2, 2024

Alors qu'il ne joue même pas une heure par match en moyenne depuis le début de la saison, Rayan Cherki a rapidement su remettre tout le monde dans sa poche. Alors que l'Olympique Lyonnais va beaucoup mieux ces derniers temps, ses belles prestations en sont témoins. Sa note moyenne de 7,66/10 sur les huit dernières rencontres, selon Flashscore, donne largement la tendance sur son niveau actuel. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 9 matchs toutes compétitions confondues, les matchs du Franco-Algérien face à Nantes et l'Olympiakos ont été particulièrement remarqués.

Selon les informations de Fichajes.net, deux cadors de Premier League auraient une attention réelle pour Rayan Cherki. En effet, Newcastle et Chelsea scruteraient tous deux ses prestations ; plusieurs recruteurs ont été justement envoyés pour le sonder. Finalement, l'Olympique Lyonnais peut d'ores et déjà se rassurer d'avoir échoué à le vendre l'été dernier en se disant que s'il part prochainement, ce sera probablement pour plus que les 15 millions d'euros hors bonus du Paris Saint-Germain.