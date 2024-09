OL ‍: Rayan Cherki adulé, « ‍on est chez les fous ‍» ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Décisif lors de son entrée en jeu contre l’OM dimanche soir, Rayan Cherki était titulaire ce jeudi face à l’Olympiakos en Europa League. L’international espoirs français a confirmé sa belle forme actuelle avec un nouveau but.

Tout proche de la sortie l’été dernier, Rayan Cherki a finalement prolongé son contrat en faveur de l’Olympique Lyonnais. Cela a permis à Pierre Sage de le réintégrer à son groupe et visiblement, l’entraîneur rhodanien compte sur l’international espoirs français. Convoqué face à l’OM au détriment de Saïd Benrahma, lequel avait été écarté pour l’Olympico, Rayan Cherki a été décisif dimanche soir. Une belle entrée en jeu qui a donné envie à Pierre Sage de le titulariser. « C’est une association qui marche avec Lacazette » confiait le coach de l’OL avant la rencontre, qui a joint la parole aux actes en alignant Cherki en soutien du capitaine des Gones dans un 4-2-3-1.

EL : Cherki et Benrahma en sauveurs, l'OL rassure contre l'Olympiakos https://t.co/G8MImKjt7v — Foot01.com (@Foot01_com) September 26, 2024

Une bonne idée de la part de Pierre Sage, qui s’est avérée payante puisque Lyon a gagné et Cherki a marqué, encore une fois. De quoi provoquer beaucoup d’enthousiasme et même un peu d’enflammade chez certains supporters lyonnais. Dans l’Equipe du Soir, l’un d’entre eux a demandé à Carine Galli si Rayan Cherki pouvait devenir à terme le successeur d’Antoine Griezmann en Equipe de France au poste de numéro dix. Une question lunaire à laquelle Carine Galli a répondu avec dérision. « Rayan Cherki successeur de Griezmann en Equipe de France ? On est chez les fous, mais j’ai l’habitude. C’est quand même incroyable… Il fait un match qui est bon, bravo à lui » a d'abord lancé Carine Galli avant de poursuivre.

Carine Galli calme l'excitation autour de Cherki

« Il a été décisif et donc il devient le successeur de Griezmann en Equipe de France. Ouais… Ce n’est même pas une piste enfin, il joue réellement depuis 2020, tous les entraîneurs l’ont mis titulaire et à un moment, il finit sur le banc, même en Espoirs avec Thierry Henry. Mais ce jeudi soir, c’est la révélation. Il est jeune, il a tout le temps, mais comment on peut dire ça après un match face à l’Olympiakos ? Le problème a toujours été sa régularité, comment on peut dire après juste ce match que ça y est, c’est le déclic ? » s’est interrogée la journaliste de la Chaîne L’Equipe, qui aimerait plus de patience et de mesure avec Rayan Cherki, certes doté d’un potentiel hors-normes mais qui n’a encore rien prouvé pour que l’on parle de lui en Equipe de France.

Avant de penser aux Bleus, le meneur de jeu lyonnais devra s’imposer comme un titulaire sur le long terme à l’OL, malgré une forte concurrence à son poste. Ensuite pourquoi pas, s'il enchaine les buts et les grosses prestations, la question d'une sélection avec la France se posera peut-être pour Rayan Cherki.