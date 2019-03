OL : Olivier Giroud à Lyon, un coup XXL se prépare

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

L'été dernier, alors que l'Olympique de Marseille cherchait un attaquant, le nom d'Olivier Giroud avait circulé, mais celui qui venait de gagner le Mondial avec l'équipe de France avait rapidement démenti un éventuel départ de Chelsea. Mais cette fois, celui qui est devenu vendredi contre la Moldavie le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus derrière Thierry Henry et Michel Platini arrive en fin de contrat avec les Blues et son avenir commence à devenir un sujet de réflexion. Dans une récente déclaration, Olivier Giroud a reconnu qu'il n'était plus opposé à un retour en Ligue 1, pour peu que l'équipe concernée évolue sur le plan européen.

C'est dans ce cadre que la rumeur envoyant Olivier Giroud à l'Olympique Lyonnais a commencé à enfler, Jean-Michel Aulas reconnaissant qu'il pourrait faire de l'attaquant des Bleus un joueur de l'OL si une place se libérait au prochain mercato. Et ce dimanche, l'Equipe affirme que l'intérêt avéré de l'Olympique Lyonnais ne déplaît pas à l'attaquant français de Chelsea, bien au contraire même. Autrement dit, la signature d'Olivier Giroud à l'OL est tout sauf un sujet tabou, même si bien évidemment l'aspect financier aura une grande importance. Mais en recrutant un joueur libre, sauf si Chelsea lève l'option pour une saison supplémentaire, Jean-Michel Aulas aurait une plus grosse latitude budgétaire sur le plan du salaire.