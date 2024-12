Mikautadze au parc OL pour la bonne cause mercredi

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Revenu à Lyon cet été, Georges Mikautadze ne pense pas uniquement au terrain. L'attaquant de l'OL veut aider tous les Lyonnais, comme en témoigne sa prochaine initiative vis-à-vis des enfants malades.

L'OL et Monaco se disputaient Georges Mikautadze au dernier mercato estival. Néanmoins, le Géorgien a zappé la Ligue des champions sur le Rocher pour retrouver sa ville de naissance. Un choix du cœur pour ce joueur formé chez les Gones et cela se confirme semaine après semaine. Pas encore au top de sa forme sur le plan sportif, l'ancien messin s'investit beaucoup hors des terrains et pas qu'à l'entraînement. Après OL-Francfort, il a offert son maillot à une petite fille qui le lui avait réclamé à Reims le 23 novembre dernier. Un beau geste mais Mikautadze peut se montrer encore plus généreux.

Mikautadze va offrir des cadeaux aux enfants malades

En effet, l'attaquant géorgien a annoncé sur ses réseaux sociaux organiser un rendez-vous caritatif mercredi soir à la boutique officielle de l'OL au Groupama Stadium. De 18h à 19h30, il rencontrera les supporters lyonnais pour un moment d'échange avec pour but de réconforter les enfants hospitalisés. Ainsi, chaque participant devra amener un jouet ou une peluche. Georges Mikautadze ira les offrir aux jeunes patients du CHU de Bron.

RDV sur mon compte Instagram 👀 🫂🏥 pic.twitter.com/WqSXBfF13g — Georges Mikautadze (@MikautadzeG) December 14, 2024

Ce n'est pas tout puisqu'il organisera aussi une tombola avec des maillots dédicacés à gagner. Il fera un don financier au personnel hospitalier de Bron au moment de remettre les cadeaux aux enfants. Une façon pour l'OL et son attaquant de 24 ans de proposer le meilleur Noël possible aux Lyonnais. La fête pourrait être encore plus belle si Mikautadze et ses partenaires allaient chercher un résultat face au PSG dimanche soir au Parc des Princes.