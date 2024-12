L’OL l’a fait craquer au mercato, il n’y croyait plus

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Une recrue discrète mais qui fait l'unanimité, voilà le genre de joueur idéal que l'OL a trouvé à l'été 2023, en allant chercher Clinton Mata en Belgique.

Un joueur de l’ombre, polyvalent, bon esprit, physique et régulier, l’Olympique Lyonnais a tiré le gros lot avec Clinton Mata. Et pourtant, le défenseur n’a pas vraiment fait se soulever les foules quand le club rhodanien l’a recruté au mercato 2023 pour 5 millions d’euros, à 30 ans, en provenance du Club Bruges. Celui qui a joué sous les couleurs de 8 clubs différents en Belgique, depuis ses premiers pas, s’est confié dans Le Progrès sur son parcours, et notamment le fait qu’il ne s’attendait pas à ce que l’OL le sollicite. Résultat, sans aucun doute, il a fait le grand saut et a donc quitté la fameuse Jupiler League pour rejoindre un grand club français.

« Je pensais que je n’allais jamais quitter les clubs belges, mais quand un club comme l’OL vient à vous, on ne peut pas refuser », a expliqué l’increvable défenseur d’origine angolaise, et que même le tacle par derrière fou de Bamba Dieng à Angers, n’a pas freiné. Clinton Mata utilise sa polyvalence pour gratter du temps de jeu, à chaque fois avec réussite. « J’ai la chance de pouvoir jouer les deux postes, latéral ou défenseur central. Et cela permet au coach d’avoir plus d’options. Je peux apporter mon expérience. Si je peux apporter un plus, c’est parfait. Je prends ce que l’on me donne. J’essaie de faire mon travail », a livré celui qui a retrouvé la sélection de l’Angola grâce à ses performances avec l’OL.