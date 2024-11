OL ‍: Adryelson et Jeffinho, Sage évite de casser l’ambiance

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêtés à Botafogo, Adryelson et Jeffinho vont disputer la finale de la Copa Libertadores ce samedi soir. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Pierre Sage a tenu à leur envoyer ses encouragements, sans pour autant leur assurer un retour dans l’effectif des Gones.

Ce samedi n’est pas un jour comme les autres pour la galaxie Eagle Football. Pendant que l’Olympique Lyonnais prépare la réception de l’OGC Nice dimanche en Ligue 1, Botafogo défie l’Atlético Mineiro en finale de la Copa Libertadores. Les hommes de Pierre Sage ont donc envoyé des messages d’encouragement aux membres de leur famille footballistique. Et plus particulièrement aux Brésiliens Adryelson et Jeffinho, prêtés par le club rhodanien à Botafogo.

🇧🇷 @Botafogo, nous vous envoyons de la force et tous nos encouragements pour votre finale de @Libertadores 🏆



👊 #VamosBOTAFOGO 💪 pic.twitter.com/s7UVGn5byZ — Olympique Lyonnais (@OL) November 29, 2024

« Je vais regarder, a confié l’entraîneur des Gones en conférence de presse. D’abord, Botafogo fait partie de la famille (Eagle Football), et nous avons à Botafogo des joueurs qui étaient dans notre effectif. Adryelson a marqué récemment (contre Palmeiras), et on est contents pour lui. Après son but, il a fait un signe à l’issue du match. Si c'était une dédicace à son fils ou à l’OL ? Ce sont les deux. On est très contents qu’Adryelson et Jeffinho vivent cette finale. On les pousse. Et on espère qu’ils vont gagner. »

Sage ne leur garantit rien

« Ce sont des joueurs qui ont été très corrects quand ils étaient ici, a ajouté Pierre Sage. Ils sont en prêts. Autant qu’ils reviennent avec une énergie positive s’ils sont amenés à revenir. » Apparemment, le technicien n’est pas certain de réintégrer les deux Brésiliens au terme de leurs prêts respectifs cet hiver. Il faut dire que le défenseur central et l’ailier n’ont pas marqué les esprits à Lyon, dont le propriétaire John Textor a déjà annoncé sa volonté de dégraisser l’effectif avec cinq ou six départs. Pas sûr que l’ajout de deux joueurs supplémentaires soit prévu.