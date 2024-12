L'OL surprend l'Europe pour Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré sa situation financière inconfortable, l’OL n’a pas l’intention de brader ses meilleurs joueurs et encore moins lors du mercato hivernal. Le départ de Rayan Cherki n’est donc pas à l’ordre du jour, sauf offre folle.

Le mercato hivernal a largement contribué à sauver l’Olympique Lyonnais de la relégation la saison dernière. Les Gones avaient profité de cette fenêtre hivernale pour recruter massivement. Cette saison, la donne est différente et chez les supporters, on redoute plus qu’autre chose ce mois de janvier en raison de la situation financière du club, dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs d’ici le mois de juin afin d’équilibrer ses comptes. Tous les regards se tournent vers Rayan Cherki et Malick Fofana, les deux joueurs à la plus forte valeur marchande au sein de l’effectif de l’OL. Ces deux départs sont redoutés et Lyon ne sera pas en position de force pour négocier des gros prix.

Malgré sa position difficile vis-à-vis de la DNCG, le club rhodanien ne souhaite pas subir les évènements et les négociations à venir comme l’explique le site AS Roma Live. Le média, qui évoque un potentiel intérêt du club romain pour Rayan Cherki, explique que l’Olympique Lyonnais sera intraitable dans les négociations pour son international espoirs français au mercato hivernal. Alors que les intérêts se multiplient (Liverpool et le Bayer Leverkusen sont également cités), l’OL n’a aucunement l’intention de céder facilement et de vendre Rayan Cherki à prix low-cost, ce qui était espéré par les clubs européens intéressés. Au contraire, le board lyonnais souhaite profiter de la hype autour de son joueur pour faire grimper les enchères.

L'OL veut au minimum 35 millions pour Cherki

Une position de force qui se traduit par une volonté de vendre Cherki pour 30 voire 35 millions d’euros au minimum selon le média italien. Une somme importante qu’aucun des clubs intéressés par Rayan Cherki n’est prêt à poser sur la table au mois de janvier. Un gros coup de la part de l’OL, qui pourrait donc réussir à conserver son meilleur joueur de la première partie de saison au-delà du mois de janvier. Une position qui sera appréciée des supporters, lesquels redoutent de voir leur club céder les bijoux de famille à prix dérisoire. Ce n’est à priori pas le cas de John Textor, même s’il sera intéressant de voir comment l’Olympique Lyonnais réagira en cas de proposition ferme et officielle d’un club pour Rayan Cherki à 20 ou 25 millions d’euros en janvier prochain.