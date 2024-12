OL ‍: Mikautadze vendu pour sauver John Textor ‍?

Avec Lacazette et Mikautadze, l'OL possède deux très bons buteurs pour la saison. Recruté pour 18,5 millions d'euros l'été dernier, le Géorgien doit prendre la suite du Général à l'avenir. Cependant, la Juventus veut détruire ce projet.

John Textor et ses équipes ne négligent pas du tout le secteur offensif à l'OL. Les Gones ont beaucoup voire trop d'attaquants malgré un calendrier alourdi par la Ligue Europa. En plus du jeune Enzo Molebe, ils sont huit à se disputer parfois six places sur les feuilles de match. Dans l'axe, les dirigeants rhodaniens n'ont pas fait les choses à moitié. Pour seconder Alexandre Lacazette, Lyon est allé chercher Georges Mikautadze à Metz. Un remplaçant qui a coûté quand même 18,5 millions d'euros à l'OL. Le prix nécessaire pour écarter les concurrents sur le dossier, en particulier Monaco. De quoi acquérir le Géorgien jusqu'en 2028 mais est-ce suffisant pour le sécuriser totalement ?

Rien n'est moins sûr pour l'OL avec ses récents problèmes de dette. Le club rhodanien devra récupérer des fonds pour éviter une rétrogradation en Ligue 2 et calmer la DNCG. La Juventus l'a bien compris selon les informations de Tuttosport. Le journal sportif italien affirme que les Bianconeri veulent acheter un nouvel attaquant pour soulager un peu Dusan Vlahovic. Joshua Zirkzee est la priorité des Turinois juste devant Georges Mikautadze.

Juventus are evaluating the possibility of signing Lyon striker Georges Mikautadze on loan with an option to buy which will turn into an obligation under certain conditions for a total of around €20M.



