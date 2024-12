Zaha et l'OL, divorce à l'amiable annoncé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le passage de Wilfried Zaha à l'Olympique Lyonnais ne laissera aucune trace. Arrivé à l'ultime minute du mercato d'été, l'attaquant est déjà attendu en janvier à Galatasaray.

Déjà écarté du groupe pour le match d'Europa League contre Qarabag, Wilfried Zaha n'a pas été non plus retenu par Pierre Sage pour la réception de l'OGC Nice ce dimanche au Groupama Stadium. L'entraîneur de l'OL semble en avoir pris son parti et ne compte plus du tout sur l'attaquant international ivoirien de 32 ans que John Textor était allé chercher l'été dernier en Turquie sans que l'on comprenne réellement pourquoi. Alors que le divorce est acté entre Zaha et Sage, du côté de la Turquie, on ne se fait plus aucune illusion sur la suite de la carrière du joueur dont on attend désormais le retour en janvier prochain, l'Olympique Lyonnais ne voulant pas aller au bout de la saison avec l'ancien joueur de Manchester United. Et les médias stambouliotes, qui ont suivi de près la carrière lyonnaise de Wilfried Zaha ne voient pas d'autre solution.

A quelques heures du match OL-Nice, qu'il suivra depuis les tribunes du Groupama Stadium, s'il fait l'effort de venir au Stade, Wilfried Zaha n'a donc plus aucun avenir à Lyon, selon la presse turque. Le quotidien Milliyet confirme que l'attaquant va donc revenir à Galatasaray dès le mois de janvier, et que l'Olympique Lyonnais a d'ores et déjà prévenu le club stambouliote de son souhait de voir le prêt de l'attaquant être cassé dès l'ouverture du mercato d'hiver. Les dirigeants de Galatasary souhaite cependant obtenir un dédommagement financier pour valider cette décision, sachant que l'OL a déjà payé 3 millions d'euros pour obtenir le prêt de l'attaquant ivoirien dont les statistiques lyonnaises sont pour le moins maigres puisque Zaha a signé une passe décisive, mais n'a pas marqué le moindre but et à un temps de jeu famélique de 126 minutes. Autrement dit, Pierre Sage ne le regrettera pas trop.