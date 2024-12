OL ‍: Ça va bouger en janvier, la 1ère annonce de Pierre Sage

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En conférence de presse avant Angers-OL, Pierre Sage a expliqué dans les grandes lignes comment se passerait le mercato hivernal prochain, tout en pointant du doigt certains joueurs.

Le mercato de janvier sera indéniablement un grand tournant de la saison pour l'Olympique Lyonnais. Surendetté, le club va avoir besoin de renflouer les caisses en se séparant d'un certain nombre de joueurs. Ces derniers sont soit des joueurs à fort potentiel qui disposent d'une valeur marchande élevée, soit des joueurs considérés comme indésirables et qui n'ont plus leur place dans l'effectif. En conférence de presse en marge du déplacement à Angers, Pierre Sage a livré quelques mots sur la prochaine fenêtre des transferts. Sans donner trop d'indices sur les joueurs sur le départ, il avoue que ce mercato sera plus stable que les précédents.

« Il est crucial de leur offrir des perspectives »

OL : Rayan Cherki reçoit une offre humiliante du Barça https://t.co/8sm7DIS8zQ — Foot01.com (@Foot01_com) December 5, 2024

« Le club a permis un certain turnover en conservant un effectif important, peut-être même trop. Certains joueurs participent peu, et cela peut avoir des effets négatifs. Il est crucial de leur offrir des perspectives, que ce soit en temps de jeu ou en progression. (…) Personnellement, je parle peu avec les joueurs. Je préfère que les actes soient clairs et constants. Les premiers mouvements auront lieu en janvier, et je pense que ce mercato sera plus stable que les précédents », a déclaré Pierre Sage qui affirme que le club va jouer la carte de la stabilité au mois de janvier prochain.

Pour rappel, les mercatos précédents ont été particulièrement mouvementés. L'OL a recruté environ 10 joueurs lors de chacune des trois dernières fenêtres de transferts. Un chiffre ahurissant qui a obligé l'effectif à se refondre régulièrement. Une situation qui n'a pas arrangé les différents entraineurs qui, jusqu'à Pierre Sage, se sont tous cassés les dents depuis l'arrivée de John Textor fin 2022. Avec la situation économique du club, l'actuel entraineur peut-il vraiment assurer qu'il n'y aura pas trop de mouvements dans son effectif l'hiver prochain ? Réponse dans un mois.