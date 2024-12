Textor aux manettes, Botafogo ne lâchera pas l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans le pétrin financièrement, l’OL pourra compter sur l’aide de Botafogo, un autre club détenu par John Textor, durant les deux prochaines périodes de mercato comme l’a confirmé le directeur sportif du club brésilien.

Sanctionné par la DNCG qui a prononcé une relégation à titre conservatoire à la fin de la saison, l’Olympique Lyonnais doit améliorer sa situation financière de toute urgence. L’idée n’est pas de se séparer des meilleurs joueurs au mercato hivernal, mais John Textor sera surtout dépendant des offres et il n’est pas exclu à 100% que des joueurs comme Rayan Cherki ou Malick Fofana s’en aillent si des propositions importantes arrivent sur le bureau de l’homme d’affaires américain. Dans cette petite tempête financière, le patron de l’OL va par ailleurs pouvoir compter sur un allié de poids avec le club de Botafogo, récent vainqueur de la Copa Libertadores et du championnat brésilien. Le club également détenu par John Textor l’a publiquement reconnu, la situation de l’Olympique Lyonnais entre en ligne de mire à l’approche du mercato comme l’a détaillé son directeur sportif Alessandro Brito.

Botafogo évoque son mercato... et celui de l'OL

« Nous avons beaucoup parlé. Nous avons eu une réunion avec John Textor, réfléchi à plusieurs situations : rester pour certains joueurs jusqu'au milieu de l'année, aller à Lyon pour pouvoir aussi valoriser encore plus ces athlètes, et des joueurs de l’OL peuvent aussi venir ici. Nous planifions donc toujours pour 2025, car l’année n’est pas encore vraiment terminée. Nous avons trois autres titres que nous pouvons rechercher. Il faut donc commencer à réfléchir et, après le 20, nous pourrons commencer à planifier » a détaillé Alessandro Brito, reconnaissant publiquement que la stratégie de mercato de Botafogo dépendra en partie de la situation et des besoins de l’Olympique Lyonnais.

Reste maintenant à voir si John Textor permettra au club rhodanien de récupérer du cash via une ou deux ventes à Botafogo par exemple, ce que surveillera avec la plus grande attention la DNCG même si officiellement, rien n’interdit au patron américain de faire sa sauce en transférant des joueurs d’un club à l’autre. Ce coup de main brésilien ne sera en tout cas pas de trop pour Lyon au vu de la gravité économique de la situation.