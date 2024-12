OL ‍: 2 flops sur 3, Textor climatisé au mercato

Dans : OL.

L'OL s'est construit une nouvelle cellule de recrutement depuis le départ de David Friio. Mais vous pouvez compter sur John Textor pour réaliser quelques opérations en solo dès qu'il le peut.

Très présent avec Botafogo ces derniers jours en raison de l’implication du club brésilien dans différents matchs capitaux pour des trophées majeurs, John Textor a de quoi être heureux de sa réussite avec la formation de Rio de Janeiro. Cela lui permet de légitimer son modèle économique de multi-propriété, et va lui apporter également une manne financière non négligeable. L’OL espère bien en profiter étant données les difficultés économiques traversées. Depuis son arrivée à la tête du club rhodanien, l’Américain a vendu les bijoux de famille et a beaucoup dépensé au mercato. Dans son édition du jour, L’Equipe décrypte ainsi le fonctionnement du club pour cette période toujours très particulière.

Jake O'Brien, la trouvaille de Textor

Matthieu Louis-Jean a pris les commandes dans cet exercice, et il a été presque plus à l’aise quand il a bénéficié de montants limités, que quand il a eu les moyens de dépenser gros. Quand il était restreint, l’ancien joueur du Havre a pu faire venir Duje Caleta-Car, Clinton Mata ou Ainsley Maitland-Niles. Sur ses grosses dépenses, ce fut parfois moins heureux avec Gift Orban ou Ernest Nuamah, même s’il a aussi su faire venir Nemanja Matin et Malick Fofana. Mais à l’OL, John Textor est aussi capable de gérer des transferts, et cela peut faire des dégâts. Le propriétaire américain a entrepris personnellement de faire signer Wilfried Zaha, Orel Mangala et Jake O’Brien. Le défenseur irlandais a été une très bonne pioche de la saison passée, mais pour les deux autres, l’investissement s’est révélé être un gouffre financier et un zéro pointé sur le plan sportif. N’est pas recruteur qui veut, même si cela ne va certainement pas empêché John Textor de continuer à tenter sa chance sur des dossiers, même s’il a une grande confiance en Louis-Jean.