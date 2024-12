L'OL aura son arbitre porte-bonheur contre le PSG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais enchaîne deux matchs cette semaine, avec en point d'orgue le déplacement de dimanche prochain à Paris en Ligue 1. La désignation de l'arbitre rappelle un bon souvent à l'OL.

Tandis que la direction nationale de l'arbitrage reconnaissait une erreur grossière lors du match Angers-OL, on apprenait que pour le très attendu choc du championnat entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, dimanche prochain au Parc des Princes, c'était Benoit Bastian qui sera l'arbitre principal. Pour cet PSG-OL, il sera assisté d'Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Pierre Gaillouste sera, lui, le quatrième arbitre. Enfin, la VAR sera aux mains, et aux eux, de Mathieu Vernice et Cédric Dos Santos. Du côté de l'Olympique Lyonnais, la présence de Benoit Bastien sur la pelouse du Parc contre Paris rappelle un excellent souvenir.

L'OL avait battu le PSG version Neymar au Parc des Princes

Car depuis le rachat du Paris Saint-Germain par Qatar Sports Investments, les victoires lyonnaises dans la capitale sont rares. Et justement, l'arbitre du PSG-OL de dimanche prochain était également l'arbitre de la dernière victoire de Lyon au Parc des Princes le 13 décembre 2020. Ce soir-là, un but de Kadewere (35e) avait été suffisant pour permettre à Lyon de s'imposer contre une équipe de Paris qui alignait Neymar, Verratti ou bien encore Di Maria. Quatre ans presque jour pour jour après cet exploit, l'équipe de Pierre Sage espère réussir la même chose, sans avoir besoin de l'aide de Benoît Bastien.