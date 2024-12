OL ‍: Sous la menace, Textor va tenter un coup de poker

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur de la DNCG, qui le menace d’une rétrogradation en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais doit absolument vendre d’ici juin prochain. Beaucoup s’attendent à voir le club rhodanien se séparer de grosses valeurs marchandes. Mais les dirigeants pourraient bien prendre une autre direction.

John Textor n’avait pas vraiment rassuré les supporters. Le mois dernier, après les menaces prononcées par la DNCG, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais avait admis que des ventes étaient nécessaires, à la fois pour des raisons financières et pour dégraisser un effectif trop fourni. « On a 29 joueurs en équipe première, rappelait l’Américain. Idéalement il faudrait 23 ou 24 joueurs. Il y a six joueurs de trop. Certains ne sont pas partis et nous voulions recruter pour être plus forts en championnat. Pierre Sage doit décider quel joueur il met sur le terrain. On a trop de joueurs. »

L'OL pourrait garder ses meilleurs joueurs

Dans ce contexte, il n’était pas difficile d’imaginer les ventes des plus grosses valeurs marchandes. On pense forcément à l’ailier belge Malick Fofana, dont les performances devraient attirer des clubs plus ambitieux. Ou encore à Rayan Cherki après son déclic cette saison. Mais l’Olympique Lyonnais pourrait bien nous surprendre. Peu sont ceux qui croyaient vraiment John Textor lorsqu’il affirmait que l’international Espoirs français allait rester cet hiver. Mais ce samedi, le journal L’Equipe confirme cette tendance et précise que le meneur de jeu souhaite bien terminer la saison avec son club formateur.

Ensemble jusqu’au bout 🦁

Merci pour cette ambiance 🔥 pic.twitter.com/feuycE2qoW — Rayan Cherki (@rayan_cherki) December 12, 2024

Quant à Malick Fofana et aux autres joueurs susceptibles de rapporter quelques millions, la perspective de disputer une deuxième partie d’exercice excitante pourrait les inciter à rester aux côtés de Pierre Sage. « Notre projet est attrayant, l'équipe devient attractive, donc forcément, j'imagine qu'il y a beaucoup d'éléments qui en sont qui souhaitent continuer à en être », expliquait l’entraîneur des Gones vendredi en conférence de presse. Ce scénario pourrait être validé par John Textor, surtout si son équipe en grande forme finit par décrocher une qualification en Ligue des Champions, voire un titre en fin de saison. Il sera alors temps de vendre avant fin juin, moment du bilan à présenter au gendarme financier.