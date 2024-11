OL ‍: Après Neymar et Messi, la France se paye Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur de la DNCG, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais John Textor n’est pas épargné par les critiques dans l’Hexagone. Rien à voir avec son image positive du côté de Botafogo, où l’on estime que la France a tendance à malmener les acteurs venus de l’étranger.

Le nouveau Gérard Lopez… La comparaison n’est pas flatteuse pour John Textor. Comme le patron des Girondins de Bordeaux, l’Américain est perçu comme celui qui finira par provoquer la rétrogradation de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que ses problèmes financiers ont incité la DNCG à prononcer une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire. Une menace qui ternit forcément l’image du propriétaire des Gones et de Botafogo, peu épargné par les critiques dans l’Hexagone… à tort ?

OL : Textor mauvais payeur, les langues se délient https://t.co/oAG7pyRa1h — Foot01.com (@Foot01_com) November 27, 2024

C’est du moins le sentiment du journaliste brésilien Bernardo Gentile qui accuse la France de malmener certains acteurs venus de l’étranger. « Les supporters de Botafogo ont accueilli John Textor avec affection, a comparé le spécialiste du média Fogãonet, contacté par Ouest-France. Nous voulions qu’il soit là et nous le lui avons montré. Textor s’est lui aussi rendu compte que ce sentiment était vrai. C’est vraiment un beau mariage. Je suis désolé d’être honnête, mais j’ai l’impression que les Français ont du mal à accueillir les gens. »

La France, le vrai problème ?

« Après tout, ils ont eu un problème avec Neymar et Messi, a rappelé le journaliste sud-américain. C’est peut-être une question de culture, mais de loin, on a l’impression que c’est en train de se produire avec Textor. (...) En général, et c’est une grande différence entre les deux clubs, les supporters de Botafogo croient que John Textor va arranger les choses, alors que beaucoup de supporters lyonnais ne le croient pas encore. Au Brésil, nous avons connu cette période d’interrogation, mais les faits ont prouvé que nous pouvions lui faire confiance. » Pour le moment, les fans lyonnais sont loin d'être rassurés.