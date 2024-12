L'OL a une nouvelle arme fatale, Arsenal est bluffé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Grand spécialiste des buts sur corner en Europe, Arsenal a un sérieux concurrent dans cet exercice avec l’OL, qui se montre également redoutable sur cette phase de jeu comme l’a confirmé le match à Angers.

Pierre Sage est perfectionniste et pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, il n’est pas question de sous-estimer un aspect du jeu. Les coups de pieds arrêtés sont par exemple travaillés avec beaucoup de minutie par le coach français de 45 ans à tel point que l’OL fait désormais office des grands spécialistes en Europe dans cet exercice. Les Gones ne sont peut-être pas encore au niveau d’Arsenal, où le staff de Mikel Arteta en fait une priorité et parvient à faire marquer son équipe sur corner à chaque match ou presque. Mais les corners de l’OL deviennent de plus en plus dangereux comme le prouve le but inscrit par Nicolas Tagliafico contre Angers de la tête samedi soir (0-3). Dans son édition du jour, L’Equipe relève justement cette nouvelle arme secrète des Gones.

L'OL nouveau spécialiste des corners

💪 𝗡𝗼𝘀 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 🦁



Après Qarabag et Nice, on décroche un nouveau succès, et ça fait trois points de plus en @Ligue1 💥



Let’s goooo 🔴🔵



0-3 #SCOOL pic.twitter.com/B21aX2b34B — Olympique Lyonnais (@OL) December 7, 2024

« Avec 12 buts en L1 à la suite d'un coup de pied de coin depuis l'arrivée de Sage sur le banc il y a un an, plus que n'importe quelle autre équipe du Championnat, l'OL prouve que le travail spécifique paie, puisque les phases arrêtées sont particulièrement ciblées lors des séances par le nouveau staff » écrit notre confrère Hugo Guillemet. Déjà très dangereux dans le jeu avec des joueurs percutants tels que Fofana ou Cherki et des buteurs en réussite ces dernières semaines à l’instar de Lacazette et Mikautadze, l’Olympique Lyonnais a donc une nouvelle arme à sa disposition. La précision de Rayan Cherki est par ailleurs à souligner, lui qui tire la majorité des coups de pieds arrêtés de l’OL et dont les statistiques sont de plus en plus conformes à son immense potentiel puisque l’international espoirs français totalise 4 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.