Officiel ‍: L'OL ira à Angers avec Wilfried Zaha

Plus forcément en odeur de sainteté du côté de l'OL, Wilfried Zaha a été souvent absent sur les dernières feuilles de match. Ce ne sera pas le cas à Angers samedi. L'Ivoirien est présent dans le groupe lyonnais en lieu et place de Said Benrahma, blessé à la cuisse et forfait. Gift Orban n'aura pas cette chance, étant à nouveau écarté par Pierre Sage pour la 14e journée de Ligue 1.