L’OL peut gagner la Ligue Europa, les chiffres le prouvent

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Absent des coupes d'Europe depuis 2 ans, l'OL n'a pas raté son retour. 4es de la Ligue Europa, les Lyonnais réalisent un début de campagne solide. De quoi leur donner des envies de sacre ? Les statistiques y sont favorables en tout cas.

Francfort en a fait l'expérience jeudi soir, l'OL ne sera pas un obstacle facile à franchir en Ligue Europa cette saison. Les Lyonnais ont battu 3-2 une équipe qui était deuxième de Bundesliga au coup d'envoi et ce n'était pas volé au vu du nombre d'occasions lyonnaises. Une victoire qui n'est pas surprenante tant l'Olympique Lyonnais maîtrise son sujet en C3 depuis septembre. Avec 13 points en 6 matchs, Lyon occupe la 4e place du classement général. Les Gones ont enchaîné les prestations convaincantes : 2-0 contre l'Olympiakos, 4-1 sur le terrain des Rangers et à Qarabag. De quoi en faire la meilleure attaque de la compétition avec Galatasaray (15 buts inscrits).

L'OL, 5e plus gros favori selon les stats

Un magnifique bilan qui nourrit les ambitions du club rhodanien. Certains joueurs ont déjà exprimé publiquement leur envie d'aller au bout tandis que les supporters se mettent doucement à rêver. L'OL vainqueur de la Ligue Europa contre Manchester United, Tottenham, la Lazio et autres Porto est-ce crédible ? Oui, répondent les statistiques. En s'appuyant sur les classements ELO des clubs de la C3, le compte X Football Meets Data a donné la probabilité de succès des 36 clubs engagés dans la Ligue Europa 2024-2025.

To win the Europa League (14 Dec):



18% 🇮🇹 Lazio

12% 🇪🇸 Athletic Club

12% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man United

7% 🇫🇷 Lyon

7% 🇩🇪 Eintracht

7% 🇵🇹 Porto

5% 🇮🇹 Roma

5% 🇪🇸 Real Sociedad

4% 🇹🇷 Galatasaray

... pic.twitter.com/8ptm6SKp7j — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 14, 2024

Pour l'heure, la Lazio fait figure de favori numéro 1 avec 18% de chances de succès. Elle devance l'Athletic Bilbao et Tottenham, tous deux à 12%. Mais, l'OL n'arrive pas loin derrière. Les Rhodaniens sont 5es du classement avec 7% de chances de gagner la C3 en mai prochain. Ils se classent derrière Manchester United (10%) mais devant Francfort, Porto, la Roma ou l'Ajax. A titre de comparaison, Nice est 31e avec une probabilité estimée à 0,01% de gagner le trophée. La valeur de l'OL est telle qu'il aurait 15% de chances d'aller en finale, 31% de jouer une demi-finale et 58% d'atteindre au moins les quarts de finale. Preuve que l'équipe pensée par Pierre Sage et John Textor est prise très au sérieux malgré ses problèmes financiers.