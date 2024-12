20 millions d’euros, la première recrue signe à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le plan se déroule comme prévu pour Thiago Almada, qui a confirmé qu'il allait rejoindre l'OL en janvier. L'interdiction de recruter n'a pas freiné l'Argentin pour passer d'un club à l'autre dans la galaxie Eagle de John Textor.

A trois semaines de l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais, pourtant interdit de recrutement officiellement, va se payer sa première recrue de l’hiver. Thiago Almada, récemment champion du Brésil et d’Amérique du Sud avec Botafogo, a confirmé son départ du club de Rio de Janeiro, pour rejoindre l’OL comme cela était prévu. On aurait pu penser que cette signature serait remise en cause, et cela même si c’est la formation brésilienne qui l’a recruté pour 20 millions d’euros en provenance d’Atlanta l’été dernier. Car l’OL est non seulement interdit de recrutement, mais voit aussi sa masse salariale être encadrée ce qui ne permet pas l’arrivée de nouveaux joueurs sans départs à un niveau équivalent.

Thiago Almada très attendu à l'OL

Pas de quoi déranger l’international argentin, qui a pris la parole après la défaite de son équipe en quart de finale de la Coupe Intercontinentale, ce mercredi à Doha (3-0 contre Pachuca). Pour Thiago Almada, le parcours à Botafogo prend fin et place donc à l’OL, comme il l'a expliqué sur Cazé TV. « La vérité, c’est que j’aurais eu envie de rester toute ma carrière ici avec ce groupe. Mais tout est arrangé pour rester six mois ici et ensuite signer à Lyon. C’est ce qu’il va se passer. Je remercie tout le monde à Botafogo pour son soutien et son affection. Ils resteront toujours dans mon coeur. Nous sommes fiers de nous et heureux », a lancé le futur meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais, qui va arriver le mois de prochain dans le Rhône.

Il devra, comme ce fut le cas en MLS puis au Brésil, s’y faire sa place. De son côté, John Textor a encore quelques semaines pour effectuer un tour de passe-passe financier et permettre à l’OL de se renforcer avec un joueur très attendu sans fâcher les instances économiques de notre championnat.