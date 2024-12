Un renfort brésilien arrive, l'OL n'en veut pas

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Prêté l'hiver dernier à Botafogo, Jeffinho est censé faire son retour à l'Olympique Lyonnais le 1er janvier 2025. Toutefois, les Gones n'en veulent pas.

En décembre 2022, John Textor devient actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais. Ses premières mesures sont visibles dès le mercato hivernal, le mois suivant. Le 11 janvier, il offre 10 millions d'euros à un autre club de sa galaxie, Botafogo, pour permettre le recrutement de Jeffinho. Le Brésilien débarque à Lyon avec une valise pleine de promesses. Toutefois, ce dernier ne remplit pas du tout les objectifs fixés par le club à son arrivée. Avec seulement 11 matchs disputés lors de sa première demi-saison à l'OL, il n'inscrit que deux buts et ne délivre qu'une seule passe décisive. Des statistiques qui perdurent ensuite lors de la première moitié de la saison 2023-2024 puisqu'il n'inscrit qu'un seul petit but en 10 matchs.

Au mercato hivernal 2024, il fait son retour à Botafogo sous la forme d'un prêt d'une saison, lequel doit prendre fin le 31 décembre de cette année. C'est ainsi que commence un très gros casse-tête pour l'Olympique Lyonnais qui ne veut surtout pas le voir revenir au club.

Jeffinho, le paria lyonnais ?

Selon les informations de Foot Mercato, l'Olympique Lyonnais n'aurait aucunement l'intention d'intégrer Jeffinho dans son effectif à son retour de prêt. Le 31 décembre prochain, le Brésilien devra toutefois retourner dans le Rhône. Entre le début de son séjour brésilien le 11 janvier dernier et aujourd'hui, l'ailier n'a participé qu'à 19 rencontres. Le tout, pour un temps de jeu moyen de 50 minutes par match. De gros pépins physiques l'ont écarté des terrains entre février et mars, puis entre mai et novembre. Logiquement, Botafogo ne veut surtout pas le conserver.

De quoi donner du fil à retordre à John Textor. L'OL ne comptera pas sur lui et compte bien s'appuyer sur ses années de contrat qu'il lui reste (juin 2027) pour ne pas le brader. Bola VIP assure de son côté que Santos serait intéressé à l'idée de le recruter, sans préciser toutefois si cela concerne un prêt ou un transfert pour la formation amenée à remonter en D1 brésilienne l'an prochain.