John Textor provoque Nasser Al-Khelaifi sur Instagram

Par Claude Dautel

A quelques heures du match PSG-OL, John Textor a relayé un message que Nasser Al-Khelaifi lui avait envoyé, et il se moque du dirigeant qatari.

Actuellement en Amérique du Sud, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais ne sera pas présent au Parc des Princes ce dimanche soir pour assister au choc entre son équipe et le Paris Saint-Germain. Mais l'homme d'affaires américain a tout de même eu une petite pensée pour Nasser Al-Khelaifi, avec qui il est ouvertement fâché depuis plusieurs mois. C'est d'ailleurs en surfant sur cette relation houleuse avec le patron du PSG que John Textor a fait passer un message moqueur et provocateur, histoire d'épicer un peu plus que Paris-Lyon qui se profile.

John Textor lance les hostilités sur Instagram à quelques heures du choc face au PSG ⚔️



On y aperçoit une conversation qu’il a eu avec Nasser Al-Khelaifi dans laquelle le président Qatari dit à Textor qu’il ne connaît rien au foot et qu’il perdra partout où il ira. pic.twitter.com/xFbwwytJB9 — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) December 15, 2024

Sur Instagram, JT a relayé une photo sur laquelle on le voit embrassant la Copa Libertadores, que Botafogo, autre club de la planète Eagle Football, vient de remporter. Et dans cette photo, le boss de l'Olympique Lyonnais a mis un message que Nasser Al-Khelaifi est sensé lui avoir envoyé : « Tu ne comprends rien au football et c’est perdre du temps que de te parler. Et tu perdras partout où tu iras ». De quoi probablement bien énerver le président qatari du Paris Saint-Germain, lequel doit espérer que ses joueurs répondront de la plus belle des façons à John Textor.