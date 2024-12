OL ‍: 50 % de réduction sur ce joueur, 6 mois après ils reviennent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Six mois après avoir refusé tout départ, l'OL ouvre la porte à une vente de Mahamdou Diawara. Et le même club intéressé cet été, envisage de revenir à la charge.

Pour son retour en Coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais s’est construit un effectif de qualité, avec beaucoup de choix notamment en attaque et au milieu. L’arrivée tardive de Jordan Veretout et le retour au plus haut niveau de Corentin Tolisso permettent à Pierre Sage d’avoir de quoi cadenasser son entrejeu, en plus de l’expérience de Nemanja Matic. Résultat, il y a un joueur mécontent, et il s’agit de Mahamadou Diawara. Avec seulement deux matchs disputés en Ligue 1 cette saison, le jeune milieu reste en effet sur sa faim. Surtout qu’il s’était vu promettre du temps de jeu cet été, quand des clubs sont venus aux renseignements pour le recruter. Le Celtic Glasgow avait par exemple proposé un prêt avec une option d’achat de 8 millions d’euros pour faire signer le joueur formé au PSG, et qui sortait d’une première saison correcte chez les pros avec 11 matchs disputés. L’OL avait dit non, estimant qu’il pouvait s’appuyer sur son milieu axial pour la suite. Ce n’est plus le cas et désormais la porte à un départ est ouverte.

L'OL dit non à un prêt

Cette mise en vente pourrait de nouveau intéresser le Celtic Glasgow selon Sport Witness, qui souligne que le tarif est sérieusement réduit par rapport à l’été dernier. En quelques mois, la valeur de Diawara a ainsi baissé de quasiment 50 %, ce qui permet à la formation écossaise d’y croire cette fois-ci fermement. Par contre, l’OL s’est déjà montré clair, il n’y aura normalement pas de prêt possible, car le but du club rhodanien est de récupérer du cash pour ses besoins financiers. Si possible 4 à 5 millions d'euros. L’opportunité est à saisir pour le Celtic, qui peut également convaincre le joueur en lui rappelant qu’il est suivi depuis longtemps par la formation de Brendan Rodgers.