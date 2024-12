L'OL et Lacazette, Textor se fâche

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL, Alexandre Lacazette pourrait être sacrifié dès le mois de janvier pour renflouer les caisses du club de John Textor. Mais l’homme d’affaires américain refuse de traiter ainsi une légende du club.

Confronté à de réelles difficultés financières, l’Olympique Lyonnais doit vendre d’ici au mois de juin afin de se conformer aux exigences de la DNCG. Pour éviter de prendre le moindre risque, les dirigeants lyonnais pourraient être tentés de vendre des joueurs à forte valeur marchande ou à gros salaire dès le mois de janvier. Les regards pourraient légitimement se tourner vers Alexandre Lacazette, en fin de contrat en juin prochain et qui figure tout en haut du classement des salaires à l’OL. Un départ du « Général » pourrait être d’autant plus facilement envisagé que Pierre Sage tient déjà son successeur dans l’effectif avec Georges Mikautadze, en grande forme ces dernières semaines.

L'OL refuse de sacrifier Lacazette au mercato

Mais selon les informations du site Homme du match, il n’y a aucune chance que ce scénario voit le jour dans la capitale des Gaules. En effet, John Textor a conscience du besoin impératif de vendre pour l’OL mais refuse de manquer de respect à une telle légende du club en le virant à six mois de la fin de son contrat. « Lacazette n’a jamais été mis à l’écart, contrairement à d’autres joueurs comme Lopes et Cherki, affectés par leur situation contractuelle » rappelle notamment le média, pour qui l’Olympique Lyonnais ne se comportera donc pas ainsi avec Alexandre Lacazette.

Une excellente nouvelle pour les supporters mais aussi pour Pierre Sage, lequel va pouvoir continuer son management pour l’instant parfait entre ses deux attaquants avec un Lacazette indiscutable en Ligue 1 et un Mikautadze de plus en plus efficace en Europa League. Une belle concurrence qui semble enfin pousser les deux hommes vers le haut, ce qui n’était pas forcément le cas au début de la saison. L’OL doit en profiter car la saison prochaine en revanche, il est quasiment acté que le capitaine lyonnais ne sera plus dans l’effectif.