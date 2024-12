OL ‍: Cherki vendu au bon prix, Textor a trouvé l’astuce

Malgré la prolongation de son contrat en début de saison, Rayan Cherki reste annoncé sur le départ. Un transfert du milieu offensif permettrait de renflouer les caisses de l’Olympique Lyonnais et de son propriétaire John Textor, qui pourrait utiliser son rôle d’actionnaire à Crystal Palace.

Contrairement à la plupart de ses homologues, Pierre Sage a la particularité de travailler avec un effectif trop fourni. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais doit écarter des joueurs au moment de composer son groupe. Dans le viseur de la DNCG, qui a notamment prononcé une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, le club rhodanien y voit donc l’opportunité de dégraisser et d'enregistrer des recettes sur des ventes. Reste à savoir qui seront les éléments sacrifiés. Il est évident que la direction ne récoltera que des montants limités en se séparant uniquement des indésirables.

Au risque d’affaiblir l’équipe, les transferts de joueurs à forte valeur marchande rapporteraient davantage. Sans parler de l’ailier belge Malick Fofana dont le nom revient beaucoup à l’approche du mercato hivernal, Rayan Cherki fait également partie de ces Lyonnais cotés. Le Paris Saint-Germain, Liverpool, l’Atlético Madrid… Tous ont été énumérés dans l’actualité du milieu offensif. John Textor, sans révéler l’identité de ses interlocuteurs, avait d’ailleurs confirmé des discussions. Mais le propriétaire des Gones constatait que la situation financière de l’Olympique Lyonnais incitait les courtisans de Rayan Cherki à négocier à la baisse.

Crystal Palace are targeting a left-wing back and attacker in the January transfer window. Palace still interested in Rayan Cherki but top clubs also following him #CPFC https://t.co/ll9QrKuyBk