15 millions pour Amine Harit, l'OM dit banco

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

De retour dans le groupe marseillais après plus d'un mois de convalescence suite à une blessure au mollet, Amine Harit n'a de nouveau pas eu sa chance lors du match face au LOSC. De quoi lui donner des envies de départ.

Auteur d'un début de saison de haut niveau avec l'Olympique de Marseille, Amine Harit n'est pas parvenu à convaincre Roberto De Zerbi de lui faire encore plus confiance. Titularisé lors des quatre premières journées de championnat cette saison, il a ensuite été progressivement mis sur la touche. Effacé lorsque le niveau général de son équipe n'est pas très élevé, le Marocain n'a jamais réellement réussi à être l'élément moteur de la formation olympienne. Auteur d'une faute dangereuse sur Marquinhos lors du Classique face au PSG le 27 octobre dernier, Amine Harit n'a plus foulé les terrains de Ligue 1 depuis. Une blessure au mollet l'a écarté pendant un mois. De retour dans le groupe pour la réception du LOSC, il n'a pas pu glaner la moindre minute de jeu.

Amine Harit vers la sortie, il n'y a plus le choix

OM : Amine Harit repousse poliment le PSG https://t.co/ayvHdRQ8kN — Foot01.com (@Foot01_com) December 11, 2024

De retour de blessure, Amine Harit espérait sans doute pouvoir retrouver des sensations au Vélodrome, d'autant que l'OM menait d'un but jusqu'aux cinq dernières minutes de la rencontre. Roberto De Zerbi a toutefois préféré faire rentrer Bilal Nadir qui évolue au même poste. Sa route barrée, le joueur formé au FC Nantes pourrait prendre la décision de quitter l'OM cet hiver, selon Jeunes Footeux. Il y a d'ailleurs peu de chance qu'il soit retenu si une belle offre arrive dans les bureaux de la direction.

Medhi Benatia et Pablo Longoria ne semblent pas non plus lui accorder une grande confiance, ces derniers se rangeant derrière leur entraineur dans ce cas de figure. Aucune piste concrète n'a encore fuité, mais Amine Harit est estimé à 15 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste à savoir si un club acceptera de mettre une telle somme. Pour rappel, son contrat actuel court jusqu'en juin 2027.