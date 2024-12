Osimhen réclame ce flop de l'OL, Galatasaray s'exécute

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato hivernal promet d'être très mouvementé à l'OL. Gift Orban devrait aller voir ailleurs. Bonne nouvelle pour les Gones, le Nigérian ne manquera pas de propositions.

Les choses seront limpides pour l'OL cet hiver au mercato : il faudra vendre. La DNCG a été très claire avec les Rhodaniens : pas d'arrivées au mois de janvier et des départs en nombre. Sinon, les Gones seront rétrogradés en Ligue 2. Heureusement pour l'Olympique Lyonnais, pas mal de joueurs ont une belle valeur marchande et ne manqueront pas de propositions dans les prochaines semaines. C'est notamment le cas de Gift Orban. Le Nigérian ne fait plus du tout partie des plans de Pierre Sage, qui ne l'a plus utilisé depuis le 7 novembre contre Hoffenheim en Europa League. Orban plait énormément en Turquie et son compatriote Victor Osimhen aimerait beaucoup le voir débarquer à Istanbul pour évoluer à ses côtés.

Galatasaray va tenter le coup Orban cet hiver

Selon les informations de Fotomac, l'ancien attaquant du Napoli a beaucoup fait récemment auprès de sa direction pour voir Gift Orban rejoindre Galatasaray. Et Osimhen fait de même désormais avec Orban. A tel point que la direction du club turc s'est désormais mise en tête de recruter le Lyonnais de 22 ans, pensant un deal faisable. Reste à connaitre l'offre qui sera faite de la part de Galatasaray à l'OL, alors que les Gones espèrent glaner près de 15 millions d'euros dans la vente de l'ancien joueur de La Gantoise cet hiver. Galatasaray n'est pas le seul club turc à espérer récupérer Orban. C'est également le cas de Trabzonspor, qui compte aussi passer à l'action pour convaincre l'Olympique Lyonnais de lâcher Orban. Pour rappel, le jeune Nigérian était arrivé à Lyon pour 12 millions d'euros (hors bonus) en janvier dernier. Il n'aura jamais répondu présent malgré les fortes attentes le concernant.