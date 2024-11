L'OL envoie Florent Sanchez en National

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’US Orléans a annoncé ce vendredi soir la signature de Florent Sanchez en provenance de l’OL, où le milieu de terrain n’a jamais véritablement eu sa chance.

« L’US Orléans est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain Florent Sanchez (21 ans) dans son effectif pour la suite de cette saison 2024-2025. Formé à l’Olympique Lyonnais, le joueur portera les couleurs des Guêpes jusqu’en juin 2026 » indique le club du Loiret, qui évolue en National, sur son site officiel.

« Je suis très heureux de rejoindre l’USO, c’est une belle occasion pour moi de me relancer et de lancer véritablement ma carrière. Je voudrais remercier le club de m’avoir donné l’opportunité de venir et le coach de m’avoir appelé. Sa présence a été un élément important pour moi dans mon choix. J’ai passé une belle année avec lui à Villefranche en National » s’est de son côté réjoui le milieu de terrain formé à l’OL, qui espère gratter du temps de jeu pour enfin montrer la pleine mesure de son potentiel à l’USO.