Loin de l'OL, Lepenant vit sa meilleure vie

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes a fait une très belle opération ce dimanche en remportant le derby face au Stade Rennais. Les hommes d'Antoine Kombouaré soufflent un peu concernant la course au maintien en Ligue 1.

Nantes a confirmé son beau match nul glané sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG la semaine passée en venant à bout de Rennes ce dimanche. Moses Simon a libéré la Beaujoire sur un magnifique but en fin de rencontre. Encore, une fois, le collectif nantais a livré un beau visage. Et Johann Lepenant n'y est pas étranger, lui qui se régale à évoluer sous les ordres d'Antoine Kombouaré. L'ancien de l'OL ne regrette pas du tout d'avoir rejoint les rangs canaris il y a quelques mois, même si les Gones avaient beaucoup misé sur lui. Prêté avec option d'achat, il compte bien tout donner pour les couleurs nantaises.

Johann Lepenant, Nantes est séduit

Lors de quelques mots échangés ces dernières heures avec Free Ligue 1, le milieu de terrain de 22 ans est en effet revenu sur son choix de signer à Nantes : « Le choix était d’avoir du temps de jeu. À Lyon, il y a eu des recrutements et des changements. C’est pour cela que j’ai pris la décision de partir en prêt pour jouer. Je pense qu’à notre âge, c’est le plus important. Il y avait aussi le projet du FC Nantes et le coach m’avait appelé pour me le présenter. Antoine Kombouaré m’a dit qu’il m’aimait bien depuis Caen. Ça m’a tout de suite donné envie et c’est pour ça que je suis venu ici et je suis très content d’être ici ». A noter que le FC Nantes prévoit, selon Antoine Kombouaré, de lever prochainement l'option d'achat, fixée à quelque 2 millions d'euros, pour s'attacher durablement les services de Johann Lepenant, qui n'a pas mis longtemps pour mettre tout le monde d'accord à Nantes.