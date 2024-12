L'OL regarde Francfort et le PSG droit dans les yeux

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Fort de sa démonstration à Angers, l'OL prend confiance et convainc même les observateurs les plus critiques, qui voient arriver les échéances avec délectation.

Si critique avec son club de coeur ces derniers mois, Sidney Govou est désormais clairement emballé par ce qu’il voit. Il faut dire qu’à Angers, la performance lyonnaise a été accomplie de bout en bout, avec une victoire 3-0 et une faculté à maitriser le match qui a forcément marqué les esprits. Un gardien solide, une défense impeccable, un milieu de terrain qui garde le ballon et des attaquant qui mettent le feu, l’alchimie est totale et rend cet OL impressionnant aux yeux de l’ancien ailier légendaire du club. Il est l’heure de féliciter Pierre Sage d’avoir su mettre tout ça sur pied. Sans oublier d’ambitionner une belle saison, que ce soit en championnat avec une course au podium bien entamée, ou en Europa League avec un beau parcours à aller chercher.

Gros programme pour l'OL

« Bravo à Pierre Sage qui gère très bien son effectif. Je trouve pertinent qu’il débute avec une équipe type et qu’il fasse des changements assez tôt en cours de match, comme avec Cherki et Lacazette. Avec cinq changements, les remplaçants comprennent qu’ils auront assez de temps pour se montrer sachant que tout est remis à plat le match d’après. On passe cette semaine à un niveau supérieur avec Francfort, l’une des meilleures équipes de Ligue Europa, puis Paris avec tout ce qu’il représente. Il ne faudra pas tout remettre en cause si cela se passe un peu moins bien, car ce qui a été fait a été bien fait. Mais contrairement à la saison dernière, l’OL va jouer ces matches de prestige en étant au niveau de ces deux équipes », a souligné Sidney Govou dans sa chronique pour Le Progrès. Le programme qui arrive s’annonce donc corsé, mais l’OL l’aura au moins parfaitement préparé avec ses récents résultats.