Le Barça sonne à la porte de l'OL, zéro euro en vue

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En fin de contrat à l'issue de la saison actuelle, Nicolas Tagliafico a tapé dans l'oeil d'un géant européen. Le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais est la cible du FC Barcelone.

Nicolas Tagliafico est rapidement devenu un élément incontournable de l'Olympique Lyonnais. Arrivé en 2022 en provenance de l'Ajax Amsterdam, là où il a joué pendant 5 saisons, le latéral gauche est revenu des vacances hivernales avec le trophée ultime pour un joueur : la Coupe du monde. A 32 ans, il apporte encore aujourd'hui toute son expérience couplée à un niveau technique et une volonté de bien faire exemplaire. Depuis le début de la saison, Tagliafico est un joueur qui n'a aucune difficulté à garder sa place dans le onze titulaire de Pierre Sage malgré quelques matchs pour lesquels il a été mis au repos. Toutefois, toute bonne chose a une fin : son contrat prend fin à l'issue de la saison et il deviendra libre de négocier avec qui il veut à partir du 1ᵉʳ janvier 2025. Une situation qui lui permet d'attiser les convoitises.

Une arrivée libre, le Barça en rêve

OL : 50 % de réduction sur ce joueur, 6 mois après ils reviennent https://t.co/71wGZf39g1 — Foot01.com (@Foot01_com) December 12, 2024

Selon les informations de Fichajes, la bonne forme de Nicolas Tagliafico et, surtout, sa situation contractuelle, lui permettrait de faire partie de la short-list du FC Barcelone. Le média espagnol explique que les Blaugranas vont utiliser le mercato estival 2025 pour se consacrer à une reconstruction de ses couloirs droit et gauche. Les besoins aux postes de latéraux sont grands et Deco a dressé une liste des joueurs susceptibles de répondre aux attentes du club. Nicolas Tagliafico pourrait donc profiter de la fin de son contrat pour s'engager librement avec le club catalan.

Pour rappel, le champion du monde 2022 possède le cinquième plus gros salaire de l'Olympique Lyonnais avec 4,5 millions d'euros bruts par an. Il y a donc peu de chances de le voir prolonger à Lyon sauf s'il accepte de baisser drastiquement son salaire. L'OL étant dans une situation financière délicate, sa prolongation serait difficilement possible. Son salaire actuel le classerait toutefois dans les plus faibles émoluments au FC Barcelone. Pas de quoi inquiéter la direction catalane, donc.