Faute, bagarre, anti-jeu... Domenech a adoré l'OL

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Malgré la victoire, l'Olympique Lyonnais a vécu une fin de match houleuse face à l'Eintracht Francfort. Gain de temps, anti-jeu, crampes… une méthode à l'italienne qui a ravi Raymond Domenech.

Face à l'Eintracht Francfort, l'Olympique Lyonnais jouait gros. Au coup d'envoi de la rencontre, l'objectif était plus que clair : remporter la victoire permettrait d'assurer une place de barragiste a minima en Ligue Europa. Le match a mal démarré puisque les Allemands ont rapidement ouvert le score par l'intermédiaire d'Ansgar Knauff. Les hommes de Pierre Sage ont toutefois repris le contrôle du match et se sont payés le luxe d'avoir une avance de deux buts avant l'heure de jeu. Un but d'Omar Marmoush à la 83ᵉ minute a toutefois crispé les 22 acteurs, de quoi engendrer une fin de rencontre particulièrement houleuse. Pour éviter une déconvenue à domicile, les Lyonnais ont joué la carte du gain de temps et ont profité de chaque arrêt de jeu pour le bonifier. Une méthode particulièrement appréciée par Raymond Domenech qui se réjouit que son ancien club ait fini le match « à l'italienne ».

« On a cassé le jeu, bravo ! »

🗣️"C'est un match qu'on a fini à l'italienne. On a cassé le jeu, une petite bagarre dans un coin. Bravo !"@RaymondDomenech a adoré les cinq dernières minutes de Lyon face à Francfort. #EDS #OLFRA pic.twitter.com/LAMSrXw4IL — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) December 12, 2024

Ancien joueur et entraineur de l'Olympique Lyonnais, Raymond Domenech officie aujourd'hui comme consultant sur La Chaîne L'Equipe. A la suite de la victoire des Gones face à l'Eintracht Francfort, il a pu donner son ressenti en tant que supporter lyonnais. « C'était un match qu'on a fini à l'italienne, avec des fautes, des provocations, pour casser le jeu. Quand l'adversaire commence à prendre le dessus et qu'on mène, c'est le seul système. Une petite bagarre dans un coin, des crampes, on tombe (rires). Quand les Italiens nous le font, on s'énerve, mais ça marche. Ce soir, moi je leur dis bravo », a déclaré l'ancien sélectionneur de l'équipe de France qui a justement perdu une finale de Coupe du monde contre l'Italie. Une sortie qui n'a d'ailleurs pas été très bien accueillie sur les réseaux sociaux, les supporters privilégiant le reste du match pendant lequel l'OL a été dominateur.