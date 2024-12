L'arbitre d’OM-LOSC insulté jusqu’à son travail

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pointé du doigt par Roberto De Zerbi et quelques-uns de ses joueurs après le nul contre Lille, Willy Delajod fait l'objet depuis samedi d'une campagne destinée à le salir, y compris en dehors des terrains de Ligue 1.

Le match entre l'OM et le LOSC a été somptueux samedi en fin d'après-midi, et même pas loin d'être le meilleur match de cette première partie de la saison de L1. Mais, quelques décisions arbitrales ont agacé les deux camps, même si forcément, c'est du côté de Marseille que cela a ronchonné le plus fort, le club phocéen ayant vu une précieuse victoire lui échapper en toute fin de rencontre. Face aux médias, l'entraîneur de l'OM et quelques joueurs n'ont pas hésité à s'en prendre à Willy Delajod, et forcément cela a mis de l'huile sur le feu sur X (anciennement Twitter). Outre les insultes habituelles proférées à l'encontre de l'arbitre, certains allés beaucoup plus loin.

Autant le gars est peut être mauvais arbitre (ou peut être influencé par je ne sais qui) autant l'attaquer en dehors du match c'est lamentable. Ce n'est que du foot, du divertissement, moi aussi j'ai hurlé sur lui à la fin, ça fout les boules, puis on passe à autre chose ! — ?¿ (@Twilteur) December 14, 2024

En effet, dans le civil, Willy Delajod est agent immobilier, et des fans enragés de l'Olympique de Marseille sont allés déposer des avis très négatifs sur l'agence où travaille l'arbitre français. Des messages où certains supporters de l'OM qualifient ce dernier de « voleur » en autres qualificatifs peu flatteurs, ce qui forcément impacte son image et celle de son employeur sur internet. Face à de déchaînement de haine, certains supporters de l'Olympique de Marseille appellent au calme et à la raison, rappelant que tout cela ne méritait pas autant de réactions rageuses à l'encontre de l'arbitre du match contre Lille. Des réactions de bons sens même si forcément les enjeux sportifs rendent tout le monde nerveux, l'OM ayant de grosses ambitions cette saison et des joueurs à la hauteur de ses ambitions.