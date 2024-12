OL ‍: Le mercato lui a mis une claque, Cherki avoue tout

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur le départ cet été, Rayan Cherki a vécu un mercato compliqué. Une période décisive pour le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais qui admet une remise en question.

On ignore si Rayan Cherki parviendra à garder ce niveau tout au long de la saison. En tout cas, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais vit sans doute la meilleure période de sa jeune carrière. Sa métamorphose était pourtant difficile à prévoir après son mercato agité. En quelques mois, le Gone est passé d’une potentielle signature au Paris Saint-Germain à un refus du Borussia Dortmund, avant d’être écarté par la direction rhodanienne qui avait exigé sa prolongation de contrat.

🗨 « J'essaye de donner du plaisir à mes coéquipiers et aux spectateurs. Je suis quelqu'un de joyeux avec le ballon. »



🎙 Avant #OLSGE, @rayan_cherki décrit son style et le joueur qu’il veut être 🦁



— Olympique Lyonnais (@OL) December 11, 2024

« Ce que j'ai vécu cet été, ça n'a pas été simple à gérer, a reconnu Rayan Cherki, contraint de réfléchir à sa situation. Ça m'a vraiment permis de me remettre en question, de trouver mon rythme. Aujourd'hui je suis vraiment bien, j'essaye de vraiment garder cette régularité qui est très importante dans le football de nos jours. Mais moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuierai tout au long de ma carrière. Je suis vraiment là pour donner du plaisir aux gens, en prendre aussi. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, tout en efficace bien sûr. » A travers ce mercato conclu par sa prolongation, le Bleuet a connu une sorte de déclic confirmé par son entraîneur Pierre Sage.

Sage voit la différence

« Pourquoi est-ce qu’il s’épanouit ? Parce qu’il a relié son talent aux objectifs qu'il voulait se donner, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est un chemin qui est long et il y a eu une prise de conscience de sa part pour stabiliser ça. Et nous le staff, on est là pour l'accompagner sur ce chemin-là. Il a toujours été à l'écoute, mais c'est dans la mise en pratique dans la durée qu'il a progressé. Quand il a prolongé, on est rentré en mode projet. On l'accompagne individuellement mais on lui demande aussi de prendre les choses en main pour son propre épanouissement », a expliqué le coach de l’OL qui espère conserver son jeune talent de nouveau convoité cet hiver.