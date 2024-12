OL ‍: Textor et le PSG se fâchent, ce transfert tombe à l’eau

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki était bel et bien tout proche de signer au PSG l’été dernier, mais le transfert de l’international espoirs français dans la capitale a capoté en raison des tensions entre John Textor et la direction parisienne.

Alors qu’il ne lui restait plus qu’une année de contrat, Rayan Cherki était tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato. Après avoir disputé les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France de Thierry Henry, l’international espoirs français a même été écarté par l’OL et s’est entraîné à part. Son transfert au Borussia Dortmund est tombé à l’eau, mais l’hypothèse d'un départ au PSG était toujours sur la table. Une destination qui convenait à Rayan Cherki, lequel avait donné son accord pour rejoindre la capitale française. Mais d’après les révélations de notre confrère Olivier Salmon, ce sont les tensions entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et John Textor qui ont tout fait capoter.

« Le PSG et Dortmund étaient les deux clubs pour lesquels il était prêt à quitter son club formateur, un accord oral avait été donné à son agent mais les négociations n’ont jamais abouti, ou subitement rompues car des tensions existaient entre John Textor et les dirigeants parisiens » a publié le journaliste sur son compte X. Aujourd’hui, le PSG n’est plus à la table des négociations au contraire de certains clubs de milieu de tableau comme West Ham. Une destination qui ne botte pas du tout le talentueux milieu offensif de l’OL, qui a prolongé cet été jusqu’en 2026 plus une année en option.

Cherki avait dit oui au PSG, il dit non à West Ham

« Cela fait presque un an que West Ham fait les yeux doux à Rayan Cherki, mais le joueur de l’OL n’y a jamais porté un grand intérêt » a confirmé le spécialiste du club rhodanien. En laissant filer le train du PSG cet été, Cherki a peut-être fait une croix définitive sur le champion de France en titre et désormais, pas question pour lui d’accepter de signer dans un club de seconde zone. A défaut d’un cador européen, Rayan Cherki privilégiera son club formateur et cela lui réussi au vu de son excellent début de saison sous les ordres de Pierre Sage.