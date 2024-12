OL ‍: John Textor donne son accord à deux joueurs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est de retour vers les sommets de la Ligue 1 et réalise des prestations convaincantes. Mais cela n'empêche pas le club de devoir se serrer la ceinture au prochain mercato.

L'OL version Pierre Sage aligne les bonnes copies en Ligue 1 et en Europa League, et s'il y a un an presque jour pour jour Lyon était au fond du trou, ce n'est plus du tout le cas sur le plan sportif. Cependant, le club de John Textor le sait, cette bonne santé sur les terrains de football ne se traduit pas sur le plan financier, et le DNCG a mis un sérieux avertissement au club de la capitale des Gaules. L'Olympique Lyonnais va devoir vendre des joueurs au mercato d'hiver, tout en essayant de garder les éléments capables de qualifier l'équipe pour la prochaine Ligue des champions. Et ce lundi, L'Equipe révèle que le départ de deux joueurs serait déjà acté ou presque dans un accord général entre les joueurs concernés et le staff technique de l'OL.

L'OL ne retiendra pas de force Diawara et Kumbedi

À en croire Loïc Tanzi et Hugo Guillemet, les deux joueurs en question sont Mahamadou Diawara et Saël Kumbedi. Pour le premier, le constat est simple, il est désormais durablement relégué sur le banc de l'Olympique Lyonnais et cela ne convient à personne. Le milieu de terrain, qui avait déjà envisagé de partir l'été dernier et avait eu des contacts en Ligue 1, s'était vu opposer un refus des dirigeants de l'OL, mais cela n'est plus le cas et le club rhodanien est à présent prêt à envisager un départ de Diawara en janvier, que ce soit sous forme de prêt ou même de transfert.

S'agissant de Saël Kumbedi, on est un peu dans le même cas, le défenseur étant, lui aussi, abonné au banc lyonnais. Et comme Pierre Sage sait qu'il doit qualifier l'Olympique Lyonnais pour la prochaine Ligue des champions, il y a peu de place pour le turn-over durant la deuxième partie du championnat. Tout comme pour Mahamadou Diawara, Saël Kumbedi aura donc un bon de sortie au prochain mercato d'hier, un départ définitif étant également possible pour l'ancien havrais.