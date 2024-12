Almada à l'OL, Textor envoie balader la DNCG

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Fort d'un doublé Championnat-Copa Libertadores acquis avec Botafogo, Thiago Almada s'annonce comme un renfort de choix pour l'OL. Encore faut-il que la DNCG accepte la venue de l'Argentin en janvier alors qu'elle vient de sanctionner les Gones.

Si John Textor fait souvent douter les supporters et les observateurs sur sa solidité financière, l'Américain est loué pour son flair sur le plan sportif. Botafogo vient de l'illustrer à merveille. Le club carioca a dépoussiéré son armoire à trophées après 30 ans d'attente, gagnant successivement la Copa Libertadores et le championnat du Brésil. Une réussite due à un recrutement très agressif, sans doute le plus onéreux d'Amérique du Sud. Le jeune argentin Thiago Almada a notamment été acheté au nez et à la barbe des clubs européens. Un investissement de 19,5 millions d'euros qui doit profiter à Botafogo mais surtout à l'OL.

Almada à l'OL, Textor suivra son plan estival

En effet, Almada est arrivé au Brésil avec l'argent de la structure Eagle Football Group. En faisant cela, John Textor voulait que l'Argentin se développe au Brésil avant de rejoindre l'Europe et l'OL dès janvier. Un plan de carrière validé par le joueur de 23 ans comme il l'a avoué publiquement il y a quelques jours. « Quand je suis arrivé à Botafogo, l’idée était de rester six mois et d’aller ensuite à Lyon. Je pense que c’est ce qui va se passer », a t-il lâché. Mais, est-ce possible avec les sanctions prononcées par la DNCG dont une interdiction de recrutement en janvier pour l'OL ?

👀 Sacré en Copa Libertadores et champion du Brésil avec Botafogo, l'Argentin Thiago Almada devrait rester chez Eagle Football en rejoignant l'OL, lors du mercato hivernal.https://t.co/2zU5QF039s — RMC Sport (@RMCsport) December 11, 2024

Oui répond John Textor. Le propriétaire du club rhodanien a déjà trouvé une parade sur le plan juridique. Pour lui, Thiago Almada a été payé par Lyon dès l'été dernier avant de faire 6 mois à Botafogo. « Thiago a été recruté par notre staff en France. Son contrat prévoit son départ pour la France en janvier », clame publiquement l'Américain. Un retour de prêt en somme qui devra être justifié sur le plan comptable, celui qui obsède plus que tout la DNCG.