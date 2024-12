OL ‍: Pierre Sage était à un match de sauter

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage fait l’unanimité à l’OL depuis plusieurs mois et la hype est plus forte que jamais chez les supporters et les observateurs après une première partie de saison aboutie, aussi bien en Ligue 1 qu’en Europa League.

Entraîneur de l’Olympique Lyonnais depuis le 30 novembre, Pierre Sage avait tout de l’intérimaire idéal au début de son aventure avec le club rhodanien. Appelé par John Textor en tant que pompier de service pour prendre la place de Fabio Grosso, l’ancien directeur du centre de formation de l’OL n’a finalement jamais lâché sa place. Il faut dire que Pierre Sage a réussi des miracles à Lyon, faisant notamment passer l’équipe de la 18e à la 6e place l’an passé. En ce début de saison, les résultats sont encore au rendez-vous. Les Gones sont cinquièmes à seulement quatre points du podium en Ligue 1 tandis qu’en Europa League, la victoire face à Francfort jeudi soir permet aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette d’être très bien positionnés à la 4e place.

Malgré les ennuis de l’OL sur le plan financier, Pierre Sage réussit donc l’exploit de faire briller l’équipe et de faire l’unanimité. Cela force le respect et l’admiration du streamer @SeriousCharly, lequel s’incline devant l’entraîneur lyonnais de 45 ans, surtout quand on sait que l’aventure aurait pu tourner beaucoup plus court pour ce dernier. « Pierre Sage à la base, il n’est pas programmé pour être le coach d’une équipe qui joue la coupe d’Europe. Pierre Sage, c’est un académicien, c’est un formateur, c’est un mec un peu random qui était voué dans sa vie à faire une très belle carrière de directeur de centre de formation, d’adjoint » explique le streamer avant de poursuivre.

Le parcours de Pierre Sage force l'admiration à l'OL

« Mais il n'était pas programmé pour ça et il a eu une chance, une seule chance et ça aurait pu très mal tourné car au bout de trois ou quatre matchs, il était déjà sur la sellette. Il y a un moment donné, s’il perdait un match au moment où il arrive, il sort, il saute. Il a eu une chance et il l’a prise, il ne l’a jamais lâché. Je trouve ça beau qu’un mec comme Pierre Sage qui aurait mis 10 ou 15 ans à trouver un banc en Ligue 1 avec toutes les embuches qu’il y a, il a eu une opportunité dans sa vie de faire quelque chose de grand et il est en train de le faire » a analysé @SeriousCharly lors de son dernier live sur Twitch. Désormais lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2026, Pierre Sage n’a plus grand chose à craindre car même si Pierre Sage est fortement imprévisible, le coach de l’OL a convaincu tout le monde sur les bords du Rhône, y compris son patron.