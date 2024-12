L'OL a peur, Daniel Riolo déclenche une polémique surréaliste

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que la polémique continue d'enfler autour d’un supposé désamour de certains clubs français envers l’Olympique Lyonnais, Daniel Riolo estime que le club rhodanien vit dans la peur.

L’OL aura vécu une semaine bien agitée. Après leur victoire contre Nice dimanche (4-1), qui leur a permis de s’installer confortablement dans le Top 5 de la Ligue 1 après avoir géré en Europa League jeudi, les Gones ont subi la foudre des suiveurs du foot français. Il faut dire que le succès de Lyon contre Nice a été entaché de plusieurs décisions arbitrales contestables. Mais au-delà de cette affaire, une polémique a également enflé ces dernières heures, quand Daniel Riolo n’a pas hésité à dire que l’OL était « devenu le paria du foot français » à cause des prises de positions de John Textor à l’encontre de Vincent Labrune, président de la LFP, et de Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG. Le journaliste de RMC expliquant même que la direction de l’OL avait reçu un accueil glacial à Reims le 23 novembre dernier.

« L’OL a tellement peur du climat actuel »

L’OL a tellement peur du climat actuel qu’ils sont prêts à se coucher devant Reims et Caillot… quel recul quand même ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 5, 2024

Une accusation vite démentie par le Stade de Reims ce jeudi sur les réseaux sociaux, le club champenois niant les accusations en bloc en publiant notamment une photo du Président Caillot aux côtés de Laurent Prud'Homme, le Directeur Général de l’OL. Une publication validée ensuite par le dirigeant lyonnais en personne : « Le Président Caillot et ses équipes ont extrêmement bien accueilli la délégation de l’OL, comme le montre notamment cette photo ».

Je ne sais pas d’où vient cette polémique mais confirme que le Président Caillot et ses équipes ont extrêmement bien accueilli la délégation de l’OL, comme le montre notamment cette photo. — Laurent Prud'homme (@LaurentPrudhom) December 5, 2024

Pas de quoi faire trembler Riolo, qui persiste et signe en confirmant que l’OL a bien été mal reçu à Reims. « L’OL a tellement peur du climat actuel qu’ils sont prêts à se coucher devant Reims et Caillot… quel recul quand même ! », a balancé le journaliste de RMC, qui promet de donner plus de détails sur cette histoire dans L’After Foot ce jeudi soir. Autant dire que les supporters lyonnais ne sont pas au bout de leur peine…