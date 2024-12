OL ‍: Textor trouve un défenseur, il joue à Manchester United

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vivra des prochaines périodes de mercato agitées. Le club rhodanien devra notamment remplacer certains joueurs cadres, qui vont certainement quitter le navire.

L'OL sera contraint de vendre pas mal de joueurs l'hiver prochain lors du marché des transferts, sous peine de descendre en Ligue 2 en fin de saison. John Textor évalue les possibilités pour son équipe, tout en anticipant aussi de nouvelles arrivées possibles si la santé financière de son club s'arrange subitement. Certains de ses joueurs sont en fin de contrat et ne devraient pas prolonger l'aventure. C'est notamment le cas de Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche argentin, taulier du vestiaire et titulaire sous les ordres de Pierre Sage, devra donc être remplacé. Et pour le faire, l'OL a déjà des vues sur un élément évoluant du côté de Manchester United.

L'OL a une idée séduisante, elle se trouve à Manchester United

Selon les dernières informations de Caught Offside, l'Olympique Lyonnais fait en effet partie des équipes intéressées par le recrutement de Tyrell Malacia. Le Néerlandais de 25 ans déçoit depuis son arrivée chez les Red Devils et ne fait plus partie du projet de Ruben Amorim. Ses blessures à répétition n'ont aussi pas joué en sa faveur mais l'OL veut miser sur son profil s'il était ouvert à une arrivée en Ligue 1. Outre les Gones, le Borussia Dortmund est aussi dans le coup pour rafler la mise dans ce dossier estimé à un peu moins de 20 millions d'euros. En l'état actuel des choses, on voit assez mal l'OL pouvoir aligner un tel montant. Reste à savoir si un prêt avec option d'achat est possible pour Malacia, encore sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2026. Cette saison avec les Red Devils, l'ancien du Feyenoord n'a disputé que 2 rencontres toutes compétitions confondues. Famélique pour un joueur qui en a encore sous le pied.