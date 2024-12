Sage sauve l’OL, Textor multiplie son salaire par 50

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Principal artisan de la remontée fantastique de l’Olympique Lyonnais en deuxième partie de saison, Pierre Sage a gagné beaucoup de crédit dans le club et auprès des supporters. Il a été récompensé en obtenant une revalorisation salariale non négligeable par rapport à son arrivée.

L’Olympique Lyonnais n’est pas exactement le même club depuis l’arrivée sur le banc de Pierre Sage. Arrivé en fin d’année 2023 en tant qu’entraîneur intérimaire alors que l’OL était lanterne rouge de Ligue 1, l’homme de 45 ans a toute de suite su trouver la bonne formule pour permettre aux Rhodaniens d’effectuer une incroyable remontée fantastique en deuxième partie de saison. Finalement, l’OL a terminé sixième et s’est qualifié pour la Ligue Europa à la dernière minute de la dernière journée contre Strasbourg. Un pari gagnant pour John Textor et la nouvelle direction de Lyon, qui avaient misé sur Laurent Blanc puis Fabio Grosso, sans succès. Fort logiquement, Sage a été conforté dans ses fonctions. Il n’a pas seulement gagné de la crédibilité et le respect des supporters mais également le jackpot sur le plan financier. Il a été récompensé par Textor en fin de saison dernière.

Sage touche 50 fois plus qu’à son arrivée à l’OL

🚨 Pierre Sage VA PROLONGER son contrat avec l'OL de 2 saisons + 1 année en option. ✍️🦁



(@lequipe) pic.twitter.com/Zf8hdmsPtU — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2024

Dans son édition du jour, L'Équipe évoque l’évolution de la rémunération de Pierre Sage, qui ne devait rester au départ que quelques semaines. Textor et l’entraîneur de l’OL avaient tous deux assisté à un derby chez les U17 il y a plusieurs mois, et l’homme d’affaires américain lui avait annoncé qu’il allait doubler son salaire. Avant même de terminer sa période d’intérim, il était déjà passé à 50.000 euros mensuels. Désormais, celui-ci est passé à six chiffres et est 50 fois plus important qu’au moment de son arrivée dans la cité des Gaules il y a un an et demi. En Championnat, l’OL est dans le bon wagon et se retrouve proche du top 5. Une victoire contre Nice ce dimanche après-midi confirmera le retour des ambitions lyonnaises, d’autant que le club est également bien positionné pour se qualifier pour la phase à élimination directe en C3.