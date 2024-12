Daniel Congré a grillé trois légendes de l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La refonte de l’organisation sportive de l’OL a réservé une petite surprise avec la nomination de Daniel Congré au poste de coordinateur sportif. Un poste pour lequel trois légendes du club étaient pressentis.

En toute discrétion, Daniel Congré a pris ses marques à l’Olympique Lyonnais, où il a été nommé coordinateur sportif. Fin novembre, l’ancien joueur de Toulouse et de Montpellier a pris la parole pour la première fois afin de défendre l’institution OL, victime selon lui d’un arbitrage défaillant de la part de Stéphanie Frappart lors du déplacement à Reims. Au-delà de son rôle face aux caméras, Daniel Congré est surtout là pour faire le lien entre les joueurs et le staff, comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour. Son rôle n’empiète pas en revanche sur ceux de Pierre Sage ou de Matthieu Louis-Jean, car Daniel Congré n’a aucun poids dans les décisions techniques de l’équipe, ni sur le recrutement de l’OL.

L'OL a préféré Congré à Reveillère, Abidal et Gonalons

Le quotidien sportif révèle par ailleurs que pour ce poste de coordinateur sportif, trois anciens tauliers de l’Olympique Lyonnais avaient été sondés : Eric Abidal, Anthony Réveillère et Maxime Gonalons. Mais c’est finalement Daniel Congré qui a raflé la mise, un proche de Jean Sudres, directeur de l’administration sportive et qui a poussé auprès de John Textor et de Laurent Prud’homme pour la nomination de l’ancien défenseur toulousain. En conférence de presse avant la réception de Francfort en Europa League, Rayan Cherki a justement évoqué le rôle de Daniel Congré auprès des joueurs avec des mots positifs. « Il est présent tous les jours, on peut compter sur lui si on veut faire passer des messages au staff. C'est important, car des fois on a des choses à dire et c'est bien qu'il soit là, car il peut coordonner tout ça » a notamment expliqué le milieu de terrain lyonnais. L’intégration de Daniel Congré se déroule donc parfaitement à l’OL, où le secteur sportif a totalement été réorganisé par John Textor ces derniers mois.