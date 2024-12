Viktor Gyökeres à l'OL, Bruno Cheyrou a dit non

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Avant de s'engager au Sporting CP, Viktor Gyökeres aurait pu s'engager à l'Olympique Lyonnais. Il n'a toutefois pas tapé dans l'œil de Bruno Cheyrou à l'époque.

C'est une information qui risque de hérisser les supporters de l'Olympique Lyonnais. A un moment où les Gones étaient plus qu'à la traîne en championnat, ils auraient bien eu besoin d'un buteur de la trempe de Viktor Gyökeres. À l'été 2023, alors que le club lyonnais s'apprête à connaître sa première saison entre les mains de John Textor, le nouvel homme fort lance les grandes manœuvres. Près de 80 millions d'euros sont dépensés pour recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. Toutefois, la mayonnaise ne prend pas et l'OL flirte avec la relégation pendant plusieurs mois. Une situation qui aurait peut-être pu être évitée si Bruno Cheyrou n'avait pas refusé de donner suite au dossier Viktor Gyökeres.

Viktor Gyökeres, Bruno Cheyrou a dit non

🚨 #mercatOL 🔴🔵 🦁 avec @Santi_J_FM

❌il y a 2 ans, Viktor Gyökeres est proposé à l'OL. Il évolue à Coventry et vaut 15 M€. Bruno Cheyrou étudie le dossier et ne donne pas suite

❗️en juillet 2023, il signe au Sporting CP contre 24 M€

💰aujourd'hui, il totalise 67 buts en 71… pic.twitter.com/tkHeQL2QoU — Sébastien Denis (@sebnonda) December 3, 2024

Viktor Gyökeres fait aujourd'hui rêver les plus grands clubs européens grâce à des statistiques hors normes. Auteur de 33 buts et 7 passes décisives en 27 matchs disputés, sélection comprise, le goleador suédois aurait pu connaître une trajectoire tout autre. Avant de s'engager avec le Sporting CP à l'été 2023 pour la somme de 24 millions d'euros, celui qui évoluait encore à Coventry n'est pas passé loin de s'engager à l'Olympique Lyonnais. Voyant la cote du joueur augmenter, son club décide de le proposer à des clubs européens. Bruno Cheyrou, alors responsable du recrutement des Gones, reçoit ainsi le dossier Viktor Gyökeres entre ses mains, indique Foot Mercato.

Le joueur ne lui ayant pas du tout tapé dans l'œil, il finit par recaler tout bonnement le dossier. A cette époque, l'attaquant suédois est évalué à 15 millions d'euros. Un prix largement dans les clous de l'OL. Aujourd'hui, il y a de quoi nourrir des regrets. Depuis son départ de Coventry et son aventure au Portugal, Viktor Gyökeres est comme un poisson dans l'eau. Auteur de 67 buts et 19 passes décisives en 71 rencontres disputées avec le maillot du Sporting CP, la nouvelle star du football est aujourd'hui évaluée à 70 millions d'euros et tous les plus grands clubs européens se l'arrachent. A ce niveau financier, Lyon n'est plus concerné.