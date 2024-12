Mbappé n'est plus là, le PSG prépare un énorme coup à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le superbe début de saison réalisé par Rayan Cherki à l’OL ne laisse pas insensible le PSG, qui continue de suivre l’international espoirs français et qui se tient prêt à dégainer… dès le mercato hivernal.

Depuis plus d’un an, le Paris Saint-Germain se montre très attentif aux performances de Rayan Cherki. Il y a quelques mois, l’intérêt du champion de France à l’égard du meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais avait surpris. Il faut dire que l’international espoirs français n’était pas dans une bonne passe. Mais pour Luis Campos, le potentiel du joueur ne faisait aucun doute. Après ce début de saison XXL réalisé par Rayan Cherki, il est clair que le dirigeant portugais n’a pas changé d’avis. A tel point que selon les informations du compte PSG Inside Actu sur X, une offensive du PSG dès le mois de janvier pour recruter le milieu offensif de 21 ans n’est pas à exclure.

En effet, maintenant que Rayan Cherki n’est plus représenté par le clan Mbappé, les choses ont évolué et Paris ne s’interdit plus de foncer dessus. Le joueur né à Lyon est représenté par Moussa Sissoko, agent proche du PSG qui a bouclé ces derniers mois les transferts d’Ousmane Dembélé ou encore de Randal Kolo Muani dans la capitale française. Le compte spécialisé sur X explique ainsi que cela devrait faciliter les négociations. De plus, John Textor serait disposé à vendre Cherki pour « environ 25 millions d’euros afin de renflouer ses caisses » selon le compte pro-PSG.

Le PSG prêt à payer 25 ME cet hiver pour Cherki

A un tel prix, l’affaire semble trop belle pour ne pas la saisir pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui aimeraient offrir à Luis Enrique un ou deux renforts offensifs au mois de janvier afin de secouer une attaque qui semble s’être endormie, à force de ne pas avoir de concurrence. L’idée est notamment de recruter un joueur susceptible de pousser Bradley Barcola et Ousmane Dembélé dans leurs retranchements, eux qui n’ont quasiment aucune concurrence au PSG cette saison si ce n’est Lee, Doué ou Asensio, toutefois trop limités pour les inquiéter réellement. La question est maintenant de savoir si l’OL, toujours en lutte pour le podium et qualifié en Europa League, acceptera de céder son meilleur joueur de la première partie de saison dès le mois de janvier afin de se montrer raisonnable vis-à-vis de sa situation financière périlleuse.