OL ‍: Textor lâche Tony Parker et vise 10 millions d'euros

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Tony Parker, le boss du club de basket de l'ASVEL, a annoncé que l'OL comptait vendre ses parts. Un investissement de plus à la sauce Jean-Michel Aulas que John Textor déchire.

Football, football, football. John Textor a totalement tranché avec la politique mise en place par son prédécesseur Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais. Depuis le rachat du club par Eagle Football, le club rhodanien a revendu les investissements effectués par JMA pour générer plus de revenus à long terme. La franchise américaine, l’équipe féminine et la salle LDLC Arena ont été revendus très rapidement pour générer du cash, même si cela n’empêche pas la société de John Textor d’être dans le dur financièrement. Et en dehors du stade qui devrait rester la propriété de l’OL, un autre bijou de famille va être cédé prochainement.

L'ASVEL évaluée à 40 millions d'euros

Se confiant dans L’Equipe, Tony Parker a assuré qu’il ne comptait pas claquer la porte de l’ASVEL et qu’il adorait s’occuper du club de basket de Lyon et sa région, même si cela lui coûtait beaucoup en temps et au niveau financier. Mais en ce qui concerne la relation avec OL Groupe, qui détient 25 % des parts du club de basket depuis 2020, cela va se finir en raison de la volonté de John Textor d’arrêter tout ce qui ne touche pas au football. « OL Groupe (désormais Eagle Football Group), c'est fini ! La stratégie de Textor, c'est le foot seulement. Il n'est pas intéressé par le basket. Avec l'OL, on n'est plus une famille. L'OL reste actionnaire dans le club cette saison (à hauteur de 25 %), mais je pense qu'ils veulent vendre. Avec Jean-Michel Aulas, on voulait faire de grands trucs ensemble. On fera autrement », a livré l’ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs, pour qui les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Annoncé comme le successeur d’Aulas, l’ancien basketteur ne fait pas spécialement partie des plans de Textor, et considère même que la relation avec l’OL est déjà terminée avec le future vente des parts.

Tony Parker avait il y a un an évalué l'ASVEL à 40 millions d'euros, ce qui pourrait donc, en théorie, rapporter 10 millions d'euros à John Textor. Pas mal pour une participation de 3,4 millions d'euros pour entrer dans le capital effectuée par Jean-Michel Aulas il y a 4 ans.