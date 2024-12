OL ‍: « ‍On peut penser que j’exagère… ‍», Daniel Riolo y va fort

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Encore auteur d’un superbe match contre Francfort jeudi soir en Europa League, Corentin Tolisso surprend tout le monde à l’OL avec un début de saison canon. Dithyrambique, Daniel Riolo n’en rate pas une miette.

Qui aurait pu imaginer que Corentin Tolisso parviendrait à retrouver son meilleur niveau après des années de galères et de blessures ? Auteur d’un début de saison canon, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais ressemble de plus en plus à la meilleure version de lui-même, qui lui avait permis d’être presque titulaire en Equipe de France et de signer au Bayern Munich. Encore brillant jeudi face à Francfort en Europa League au Groupama Stadium (3-2), le milieu de terrain formé à l’OL suscite l’admiration de Daniel Riolo.

Pour la énième fois, le journaliste de l’After Foot sur RMC a dit tout le bien qu’il pensait de « Coco » Tolisso. Et cette fois, le chroniqueur a été plus loin dans ses propos en affirmant qu’à ses yeux, il n’y avait actuellement pas meilleur que Corentin Tolisso en Ligue 1 au poste de milieu de terrain. Un bel hommage de la part d’un consultant plutôt habitué à être très sévère avec les joueurs.

Tolisso est le meilleur milieu de Ligue 1 selon Riolo

« Moi je vous le dis, Tolisso, on peut penser que j’exagère mais en Ligue 1 aujourd’hui que ce soit à l’OM ou au PSG, je ne vois pas de meilleur milieu de terrain que lui. C’est quelqu’un qui est capable de faire le fameux box to box. Tolisso est mieux que Joao Neves, Vitinha, Hojbjerg, tous les gars que vous me citez. Il est sur une superbe dynamique depuis deux ou trois mois. Il est chef de table des milieux de terrain en Ligue 1, regardez bien. Il est là, il a cette qualité de frappe, de passe, il oriente, il est capable de récupérer les ballons. Tu peux douter quand tu as seulement Matic et Tolisso au milieu, Sage a été audacieux » s’est réjoui Daniel Riolo, bluffé par cette équipe de l’OL et particulièrement par le retour au tout premier plan de Corentin Tolisso. Cela suffira-t-il au champion du monde 2018 pour retrouver l’Equipe de France ? Didier Deschamps regarde forcément les prestations de son ancien joueur de près et devra statuer à ce sujet en mars prochain.