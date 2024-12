OL ‍: Al-Shabab met 10 millions, alerte générale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va devoir vendre, et si l'idée est de ne pas trop affaiblir l'équipe, l'offre d'Arabie Saoudite pour le Général Alexandre Lacazette va être renouvelée au mois de janvier. De quoi faire craquer John Textor ?

En grande difficulté économique, le groupe Eagle Football va devoir assainir ses comptes. Il mise pour cela sur une entrée en bourse et la vente des parts de Crystal Palace, mais pour le moment, aucun de ces deux moyens de financement ne se finalise réellement. L’autre option va forcément être étudiée, et il s’agit de la vente de ses atouts financiers, autrement dit les joueurs. Ce problème qui touche le groupe de John Textor atteint également l’Olympique Lyonnais, qui s’est vu infliger une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG, preuve que les comptes actuels ne donnent pas satisfaction.

L'offre d'Al-Shabab tient toujours

🦁 Notre groupe pour le déplacement à Angers, ce samedi à 21h, pour le compte de la 14e journée de @Ligue1 🔴🔵#SCOOL pic.twitter.com/4J0u9q5xKe — Olympique Lyonnais (@OL) December 6, 2024

Des départs majeurs sont redoutés. Si Rayan Cherki pourrait avoir un bon de sortie en cas de belle offre, Pierre Sage souhaite absolument garder Malick Fofana, qui grandit avec Lyon à chaque match. Un départ surprenant pourrait toutefois se dessiner, affirme Le Foot. Le mensuel spécialisé évoque un retour d’intérêt de la part d’Al-Shabab, la formation saoudienne qui a déjà essayé de faire venir Alexandre Lacazette l’été dernier. Le « Général » avait hésité, avant de rester à Lyon pour continuer l’aventure et revivre aussi l’Europe. Mais l’offre tient toujours, et à un montant non négligeable pour un joueur qui n’a plus que six mois de contrat.

En effet, le club basé à Riyad et qui compte notamment l’ancien strasbourgeoise Habib Diallo dans ses rangs, compte toujours mettre 10 millions d’euros et estime ce montant suffisant pour faire venir Lacazette. Pour l’OL, la perte sportive serait énorme avec celui qui est sa machine à buts depuis son retour d’Arsenal. Mais John Textor se dit aussi que c’est une occasion unique de récupérer une très belle somme avec un joueur de 33 ans, qui partira libre à coup sûr au mois de juin. Il reste à savoir ce que le pur Lyonnais en pense, lui qui va se voir offrir un salaire copieux, mais quitterait l’OL par la petite porte en cours de saison. Cela même si ce serait un moyen d’aider son club dans ses difficultés financières.