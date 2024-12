PSG-OL ‍: Lacazette évite les excuses bidons

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Le choc de la 15ᵉ journée de Ligue 1 oppose ce dimanche 15 décembre au soir le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. Les joueurs de l'OL ne veulent pas se trouver d'éventuelles excuses en cas de défaite au Parc des Princes.

Le match n'a pas encore commencé que certains préparent déjà les excuses. Au niveau du calendrier, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ont disputé le même nombre de matchs. Européennes, les deux formations françaises n'ont toutefois pas vécu la même semaine. Le club de la capitale, pensionnaire de la Ligue des champions, a joué mardi tandis que les Gones ont disputé leur rencontre face à l'Eintracht Francfort ce jeudi. Un décalage de deux jours dans le temps de récupération et la préparation pour le choc qui va opposer les deux équipes en clôture de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Pour autant, les Lyonnais ne veulent pas se cacher derrière cette excuse pour expliquer une éventuelle mauvaise prestation. C'est en tout cas ce qu'affirme Alexandre Lacazette.

« Ca peut être un handicap, mais... »

« Ça peut être un handicap, mais je n’ai pas envie d’utiliser cela en excuse. On est au courant du calendrier. Cela fait partie du foot, on sait qu’on doit enchaîner des gros matchs tous les trois jours quand on est européen. On joue à l’OL pour ce genre de rencontres. Paris fait partie des gros, on ne va pas se plaindre de les jouer si vite après un match européen »,a déclaré Alexandre Lacazette en conférence de presse en marge du déplacement au Parc des Princes. Le capitaine de l'Olympique Lyonnais est sûr des forces de ses partenaires et ne compte pas se cacher derrière l'enchainement des matchs.

Pour rappel, les deux équipes restent sur deux victoires convaincantes. D'abord, le PSG est allé s'imposer sans difficulté à Salzbourg (0-3), tandis que l'OL a presque définitivement acté sa qualification pour les barrages, a minima, en battant Francfort. Le choc entre deux formations fortes de Ligue 1 qui s'annonce d'ores et déjà brûlant.