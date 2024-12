71 millions, Textor arrache un gros chèque pour sauver l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor a toujours dit qu'il n'aurait aucune hésitation à prendre dans les caisses d'un de ses clubs pour en aider un autre. Cela tombe bien pour l'Olympique Lyonnais qui peut remercier Botafogo.

Le bonheur des uns fait le bonheur des autres, et c'est le cas depuis quelques heures au sein d'Eagle Football Group. En effet, samedi soir, Botafogo, toujours en lice pour gagner le championnat du Brésil, a remporté la Copa Libertadores en dominant l’Atlético Mineiro (3-1) après une finale électrique. Une rencontre qui a été suivie de très près du côté de Lyon, puisque l'OL appartient à John Textor, tout comme Botafogo. Et c'est peu dire que la victoire du club brésilien est une vraie bouffée d'air pur pour l'Olympique Lyonnais qui se débat avec d'énormes problèmes financiers. Car en remportant ce trophée, Eagle Football a la certitude non seulement d'empocher les 21 millions d'euros promis au lauréat de la Copa Libertadores, mais également de disputer le Mondial des Clubs organisé l'été prochain par la FIFA et de toucher les 50 millions d'euros promis à chaque participant.

É tempo de Botafogo! pic.twitter.com/747B0Uai3L — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 30, 2024

Autrement dit, John Textor voit d'un seul coup 71 millions d'euros qui entrent dans les caisses de son groupe. Et le propriétaire américain de Botafogo et de l'Olympique Lyonnais n'a pas caché son choix de prendre dans la poche de l'un pour aider l'autre quand il y en aura besoin. Sachant que la DNCG menace de rétrograder l'OL en Ligue 2 en fin de saison si Textor n'apporte pas les garanties financières indispensables, ces 71 millions d'euros gagnés par Botafogo vont être très utiles. Apparu très ému, et même en larmes, après la victoire de son club brésilien, John Textor sait que tout cela va dans son sens, lui qui a regretté que la DNCG ne soit plus vraiment au goût du jour en ne tenant pas compte que l'Olympique Lyonnais appartenait désormais à un groupe et n'était plus un simple club français.

Textor ne fait toujours pas l'unanimité à Lyon

Ce dimanche, le débat fait d'ailleurs rage chez les supporters de l'OL, certains étant persuadés que John Textor peut ramener le club lyonnais vers les sommets comme il l'a fait avec Botafogo, tandis que d'autres se désespèrent de voir que l'homme d'affaires américain a fait de Lyon un pion dans le Monopoly géant qu'est Eagle Football Group. « Textor a fait de Botafogo le plus grand club d’Amérique du Sud. On peut critiquer la manière ou l’homme, mais à l’instant T, il a réussi son coup », applaudit @_SamuelAS, tandis que @Iliesgone69 est lui exaspéré : « Que Textor ait réussi son « pari » de relancer Botafogo : ok, on ne va pas débattre, surtout quand il utilise le fric de l’OL,ça aide. Mais le faire passer pour un génie alors qu’il est en train de détruire le club ? Faut vraiment avoir un grain »